Население Земли растёт всё медленнее

Темпы роста населения Земли продолжают снижаться, пишет Der Spiegel, ссылаясь на исследование ООН. Согласно отчёту организации, в 2020 году наблюдался самый низкий с 1950 года темп роста мирового населения. Тем не менее в ООН считают, что население планеты уже в этом году преодолеет отметку в 8 миллиардов человек.



AP

Численность населения Земли растёт всё более медленными темпами, пишет Der Spiegel, ссылаясь на недавний отчёт ООН. Согласно отчёту, в 2020 году темп роста мирового населения впервые с 1950 года упал ниже уровня 1% в год.

По мнению директора отдела народонаселения ООН Джона Уилмота, такая тенденция предоставляет множество возможностей, в первую очередь для развивающихся стран. Новые условия облегчат им борьбу с бедностью и голодом, а также улучшат ситуацию с образованием, поскольку детям будет уделяться больше внимания.

«Если средний размер семьи снизится, то семьи и сообщества смогут больше инвестировать в каждого ребёнка, повысить качество образования и развивать человеческий капитал населения», — приводит издание слова Уилмота.

При этом в ООН всё равно ожидают, что население Земли преодолеет отметку в 8 миллиардов человек уже в этом году, пишет Der Spiegel. По мнению организации, это случится в районе 15 ноября. К 2030 году прогнозируется увеличение численности до 8,5 млрд, к 2050 году — 9,7 млрд, а в 2080 году будет достигнут промежуточный пик в 10,4 млрд, который продержится до 2100 года.

Однако учёные из Вашингтонского университета в Сиэтле считают, что население Земли достигнет своего пика раньше, пишет Der Spiegel. По их мнению, к 2064 году человечество будет насчитывать 9,7 млрд, после чего численность начнёт снижаться.