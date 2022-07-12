«Культ смерти» — голливудские знаменитости рекламируют то, что губит людей

Американские звёзды поощряют смерть и болезни, когда восхваляют патологическое ожирение и трансгендерную «терапию» для детей, а теперь они борются за право убивать детей в утробе, отмечает ведущая Daily Wire Кэндес Оуэнс. Так, певица Лиззо, которая гордится своим лишним весом, пообещала $500 тыс. абортным клиникам Planned Parenthood, а актриса Эми Шумер назвала массовые убийства в американских школах «абортами на поздних сроках».

А теперь поговорим о самых худших реакциях в интернете на отмену (прецедентного решения Верховного суда США. — ИноТВ) «Роу против Уэйда». Начну с Лиззо, которая сейчас, по-моему, просто Доктор Смерть. Всё, за что выступает эта женщина, убьёт вас. Практически всё.

Лиззо, если вы не знаете, рэпер, её можно, наверное, назвать и поп-звездой. У неё клиническое ожирение, и она говорит: «Я горжусь своим большим телом!» Мы знаем, что ожирение — убийца номер один в Америке, ожирение, ведущее к заболеваниям сердца. Но Лиззо это неважно. Она представляет всех толстых девушек.

И она опубликовала в Instagram* пост, в котором объявила, что пожертвует полмиллиона долларов — ещё столько же предоставит Live Nation — не кому-нибудь, а организации Planned Parenthood. Конечно же! Потому что Лиззо, темнокожая женщина, не знает своей истории и понятия не имеет, что Planned Parenthood, основанная Маргарет Сэнгер, создала проект Negro, который я только что упомянула в своём монологе.

Целью проекта Negro было искоренение чёрной расы, искоренение «нежелательных элементов» в обществе. Кстати, избавиться хотели не только от темнокожих, но и от психически больных, и от новых иммигрантов из Западной… простите, Восточной Европы. Их тоже хотели убивать. Вот что продвигает Лиззо, потому что она ничего не знает.

Знаменитости — они такие. Выходят на сцену и рекламируют то, что вас в конечном итоге убивает. Я искренне считаю, что Голливуд превратился в культ смерти. Всё, что они называют полезным для вас, на самом деле вам вредно. Так? Они говорят: «Дети-трансгендеры — это потрясающе!» — а мы знаем, что это наносит детям непоправимый вред. «Будьте жирными — это потрясающе!» — а мы знаем, что люди умирают от заболеваний сердца. А сейчас ей (Лиззо. — ИноТВ), конечно же, нужно поддерживать своими деньгами организацию, которая просто-напросто убивает детей. Молодец, Лиззо!

Но она, конечно, не единственная идиотка в интернете. Люди объявляли о сексуальной забастовке, и мне это кажется интересным. Внезапно люди стали говорить: «Мы будем отказывать в сексе в ответ на отмену «Роу против Уэйда».

«Женщины! — этот пользователь Twitter использовал написание «womxn».** — Призываю к национальной #сексуальнойзабастовке. Никакого секса с мужчинами, пока права женщин не будут прописаны законодательно!»

Конечно же, ясно, что большинство этих женщин, судя по их виду… Я думала, они уже давно на сексуальной забастовке. Предположу, что не слишком много мужчин хотят с ними спать. Эта женщина, которая держит знак, и эта женщина совершенно отвратительного вида, по какой-то причине раскрасившая свой низ красной краской…

Кстати, хочу сказать этим людям: если вы призываете к воздержанию, это как бы то, что Католическая церковь, христиане и консерваторы одобрили бы! Это нормально — воздерживаться, если вы говорите, что больше не будете заниматься сексом, потому что вы для этого недостаточно ответственны и не хотите родить ребёнка. Никто не будет с вами бороться в этом вопросе. Это, должно быть, самая тупая реакция в интернете.

Но погодите! У нас ещё есть Эми Шумер. Как вы знаете, это племянница (лидера сенатского большинства. — ИноТВ) Чака Шумера. И она никогда не видела протестных плакатов, которые бы ей не нравились. Что бы там ни было написано. «Протестуем? Бойкотируем? Замечательно! Я здесь! Я здесь! Я Эми Шумер!»

Она только что родила ребёнка, но это, к сожалению, не помешало ей чрезвычайно разозлиться из-за того, что примерно 890 тысяч младенцев в год не будут умирать. И у себя в Instagram она написала: «Аборты на поздних сроках путём школьных расстрелов по-прежнему доступны». Что? Простите… «Аборты на поздних сроках путём школьных расстрелов по-прежнему доступны».

Если бы это опубликовал у себя на странице какой-нибудь консерватор, эту страницу обязательно удалили бы из интернета. Ему бы сказали, что он сеет насилие. Может быть, она пытается быть смешной, не знаю, она патологически несмешна. Даже не знаю, как она заполучила свои роли в фильмах. Возможно, их ей обеспечил дядюшка Чак.

Но она в буквальном смысле пытается как-то связать это с вооружённым насилием, говоря: «Всё нормально! Если вы ребёнок постарше, вы всё равно можете умереть от пули в результате школьного расстрела!» И Instagram это почему-то позволяет и не удаляет. Итак, Эми, ты заслуживаешь презрения.

Дата выхода в эфир 10 июля 2022 года.



* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории РФ по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

** Womxn — «политкорректное» написание слов woman и women, якобы исключающее сексизм и трансфобию (прим. ИноТВ).

