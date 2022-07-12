Опубликованы кадры боевой работы российских вертолетов на Украине

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы экипажей вертолетов Ка-52, Ми-35 и Ми-8АМТШ армейской авиации ЗВО в ходе проведения специальной военной операции на Украине.

Как сообщается на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте», «при выполнении боевых вылетов летчики разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным опорным пунктам и бронированной технике подразделений ВСУ».

В июне Министерство обороны РФ также показало боевую работу экипажей разведывательно-ударных вертолетов Ка-52, летчики выполнили пуск ракет С-8 и «Вихрь».

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