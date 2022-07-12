В результате обстрела Новой Каховки в Херсонской области погибли шесть человек

По меньшей мере шесть человек погибли в Новой Каховке, по которой нанесли удар вооруженные силы Украины, сообщил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.

«Шесть человек есть, это точно. И десятки многие раненых, осколочные ранения, порезы», – передает ТАСС слова Леонтьева.

«Очень много людей под завалами, – сказал Леонтьев. – Раненых продолжают доставлять (в больницу), много людей заблокировано в своих квартирах, домах, разблокировать мы их не можем».

Напомним, украинские войска нанесли удар по Новой Каховке. Власти Херсонской области сообщили, что ВСУ использовали для обстрела американскую РСЗО HIMARS. В результате взорвались склады с минеральными удобрениями, сообщается о десятках пострадавших, среди погибших – подросток-инвалид, повреждены больница, рынок и жилые дома, многие десятки людей остались без крова.

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