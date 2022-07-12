ВСУ атаковали район Запорожской АЭС
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Два украинских беспилотника нанесли удар по зданию вблизи Запорожской АЭС, сообщил представитель пресс-службы администрации города Энергодар.
«Сегодня в 0.26 два ударных БПЛА ВСУ сбросили две мины калибром 120 миллиметра на здание, расположенное вблизи Запорожской АЭС. Повреждена кровля и остекление. Пострадавших нет», – сообщил источник РИА «Новости».
Напомним, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что примерно 25% вырабатываемой на Запорожской АЭС электроэнергии будет поставляться в Крым, взорванные опоры ЛЭП сейчас восстанавливаются.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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