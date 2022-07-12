 

ВСУ атаковали район Запорожской АЭС

12.07.2022, 7:16, Новости дня
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Два украинских беспилотника нанесли удар по зданию вблизи Запорожской АЭС, сообщил представитель пресс-службы администрации города Энергодар.

«Сегодня в 0.26 два ударных БПЛА ВСУ сбросили две мины калибром 120 миллиметра на здание, расположенное вблизи Запорожской АЭС. Повреждена кровля и остекление. Пострадавших нет», – сообщил источник РИА «Новости».

Напомним, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что примерно 25% вырабатываемой на Запорожской АЭС электроэнергии будет поставляться в Крым, взорванные опоры ЛЭП сейчас восстанавливаются.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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