ВСУ атаковали район Запорожской АЭС

Два украинских беспилотника нанесли удар по зданию вблизи Запорожской АЭС, сообщил представитель пресс-службы администрации города Энергодар.

«Сегодня в 0.26 два ударных БПЛА ВСУ сбросили две мины калибром 120 миллиметра на здание, расположенное вблизи Запорожской АЭС. Повреждена кровля и остекление. Пострадавших нет», – сообщил источник РИА «Новости».

Напомним, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что примерно 25% вырабатываемой на Запорожской АЭС электроэнергии будет поставляться в Крым, взорванные опоры ЛЭП сейчас восстанавливаются.

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