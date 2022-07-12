Не пришел хоронить сына, бросил жен и потерял Александрову: что стало с актером Домогаровым

Александр Домогаров появился на свет в 1963 году и вырос в творческой семье. Отец будущего артиста был актером в молодости и директором Москонцерта в зрелом возрасте. Окончив школу, Александр тоже решил связать жизнь с искусством и поступил Щепкинское училище.

Свою кинокарьеру артист начал в 1984 году. Первые несколько лет Александру доставались лишь небольшие роли, однако долго ждать популярности ему не пришлось. В 1992 году актер снялся в фильме “Гардемарины 3” и полюбился зрителям, а спустя пять лет, когда на экраны вышел сериал “Графиня де Монсоро”, и вовсе прославился на всю страну.

Личная жизнь Александра Домогарова часто становилась поводом для обсуждения. Первую серьезную любовь, Наталью Сагоян, артист встретил еще в школьные годы. Отношения длились много лет, а после окончания учебы привели к свадьбе. В 1985-м у супругов родился сын Дима, однако его появление не скрепило семью. Мальчику был всего годик, когда родители расстались.

Алименты Домогаров платил всегда, а вот встреч с сыном по какой-то причине избегал. В 2008 году, когда Дмитрию было чуть за 20, случилась трагедия. Молодого человека сбила машина, спасти его не удалось. Актер не пришел на похороны сына, потому что был вынужден уехать на гастроли, но успел проститься с ним в морге.

Второй избранницей звезды стала костюмерша театра Ирина Гуненкова. Поговаривали, артист увлекся ей еще до развода с первой женой. Вскоре влюбленные начали жить вместе, потом поженились, а в 1989-м у них родился сын Александр. Увы, спустя несколько лет и этот союз актера распался – актер снова влюбился в другую.

С третьей женой, актрисой Натальей Громушкиной, Александр Домогаров встретился в театре Моссовета. В 2001-м артист женился на возлюбленной, но брак просуществовал всего четыре года. Александр расстался с женой, когда нашел себе новую музу – актрису Марину Александрову.

Александрова и Домогаров познакомились на съемках сериала “Звезда эпохи”. Официально мужем и женой звезды так и не стали, тем не менее их отношения обсуждала вся страна. Влюбленные часто ругались, не раз утешались в объятиях других и страстно мирились. Эмоциональные качели продлились два года, но в 2007-м в истории любви была поставлена жирная точка. В этот раз инициатором расставания стала Марина.

Потеряв Александрову, Домогаров спрятал свою личную жизнь от посторонних глаз. Впрочем, кое-какие эпизоды его романтических отношений все-таки просачивались в прессу. Например, в прошлом году стало известно, что актер готовится к свадьбе, но не планирует разглашать детали на широкую публику. В свои 59 лет артист по-прежнему активно снимается, выходит на сцену и не забывает следить за здоровьем.