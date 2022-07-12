Какую еду продавал Советский Союз?

Made in USSR: Экспорт СССР – это не только станки, часы, фотоаппараты и нефть. Продукция сельского хозяйства и пищевой промышленности тоже неплохо продавалась.

Советский хлеб — выгодный товар

Долгое время главным экспортным продуктом питания был, конечно, хлеб — традиционный российский товар. Советский Союз активно продавал зерно до последних лет правления Н. С. Хрущёва — в 1963 г. СССР стал, наоборот, покупать его в больших количествах (случалось, покупали и прежде, но в несопоставимых объёмах). Зерно и мука в 1920−30-е гг. приносили больше всего валюты, в некоторые годы около 30% от всего объёма. Продавались пшеница (самый главный продукт), рожь, ячмень, овёс, кукуруза, бобовые культуры. Высшей точки хлебный экспорт достиг в 1931 г. — 5,1 млн т зерновых и 31,4 тыс. т муки. В 1930 — 1933 гг. только за хлеб выручили 442 млн 109 тыс. руб.

За границу поставлялись также коровье масло и яйца — тоже чрезвычайно выгодные товары. Шли на экспорт сухофрукты, орехи, мясные субпродукты, бекон, битая птица и дичь, рыба, икра чёрная, сахар, соль поваренная, кондитерские изделия в небольшом количестве (счёт шёл всего лишь на несколько сотен тонн), растительные масла и жмыхи. Покупателей у СССР нашлось много — Германия (самый крупный торговый партнёр в 1920-е гг.), Великобритания, Италия, Норвегия, Финляндия, Голландия, Греция, Дания, Португалия, Швейцария, Япония…

Полученный доход Союз использовал для индустриализации. Сталин так и писал В. В. Молотову ещё в 1929 г.: «Форсируйте вывоз хлеба вовсю. В этом теперь гвоздь. Если хлеб вывезем, кредиты будут». «Иначе, — писал генсек, — рискуем остаться без наших новых металлургических и машиностроительных (Автозавод, Челябзавод и пр.) заводов». Тем не менее время от времени приходилось резко снижать количество продаваемого хлеба, в 1933 г. в связи с голодом хлебный экспорт из СССР и вовсе прекратился на какое-то время; правда, накормить народ правительство всё равно не сумело, а экспорт начала 1930-х гг. в историографии остался как «голодный экспорт». То же повторилось в голодном 1946 г. — в тот год хлеб составил всего 1% советского экспорта.

Русская водка, икра и другие бренды СССР

После войны и особенно с середины 1950-х гг. Советский Союз активно наращивал объёмы внешней торговли. В 1950 г. СССР торговал с 45 странами, в конце 1980-х — со 145. При этом примерно две трети оборота приходилось на социалистические страны (ГДР, Чехословакия, Китай и др.), за ними шли Австрия, Бельгия, Великобритания, Италия, Канада, Нидерланды, США, ФРГ и прочие капиталистические государства. Приоритет отдавался промышленному, а затем нефтегазовому экспорту, металлам, удобрениям, углю и прочим продуктам добывающей отрасли. Однако по-прежнему продавался хлеб в урожайные годы и множество других продуктов питания. Экспорт продовольственных товаров из Советского Союза к концу 1970-х гг. достиг 1,5 млрд долларов (покупал же еды СССР к тому времени более чем на 14 млрд долларов).

К 1959 г. в структуре экспорта значились следующие группы продовольственных товаров: пшеница, рожь, ячмень, овёс, кукуруза, жмыхи, масло и семя подсолнечное, чай, китовый жир, рыбий жир медицинский, мясные и молочные продукты, жиры животные, яйца, мясо и мясопродукты, мясо свежемороженое, консервы мясные, масло коровье, сало топлёное, молоко и молочные продукты, молоко сгущённое, сыры, рыба и рыбопродукты, мука рыбная и консервы лососёвые, крабовые, икра (около 200 тонн в год), бобовые, мука, крупа, овощи, фрукты, ягоды и плоды, овощи консервированные, сахар и кондитерские изделия, масла растительные, спирто-водочные изделия и безалкогольные напитки, витамины, табак, папиросы и сигареты, соль. Этот ассортимент сохранялся и в последующие десятилетия. Надо сказать, что товарами, которые годами оставались в дефиците в самом СССР и за которыми охотились граждане, торговало правительство не так уж и много (за исключением деликатесов). К примеру, мяса Советский Союз продал всего 3 млн т за три послевоенных десятилетия.

Особое место с 1950-х гг. занимали в советском экспорте крепкие напитки — не из-за объёмов, конечно, а из-за славы их качества. Прежде всего это водка. Со второй половины 1950-х «Столичная» (она же «Stolichnaya» или просто «Stoli» в обиходе капстран), которая конкурировала с русской эмигрантской «Smirnoff», особенно пользовалась спросом у иностранцев, её чаще всего применяли для приготовления коктейлей. Эта водка занимала первые места на международных конкурсах. Сбытом «Столичной» занимались «Союзплодоимпорт» и «Продинторг». Напиток расходился под слоганом «Только водка из России — настоящая русская водка!» (после «водочной войны» этот слоган немного изменился). Кроме «Столичной» пили иностранцы «Столовую», «Московскую», «Крепкую» и «Русскую», а также «Советское» шампанское и прочие вина. Водки Союз продавал к 1990 г. на 3,5 млн долларов в год. Поставлялись на внешние рынки «Нарзан», и «Байкал», а также сигареты «Troika» с «мягким и тонким вкусом»

Заслуженную славу обрела и лучшая русская закуска — легендарная чёрная икра «Russian Caviar». «Готовите вечеринку? Устройте праздник с русской чёрной икрой», — гласила советская реклама. Характерно, что именно водку и икру туристы из СССР всегда старались взять с собой в заграничные поездки — там их можно было выгодно продать местным за валюту.

Специально для продвижения своих товаров на международном рынке «Внешторгиздат» СССР выпускал с 1957 г. журнал «Советский экспорт». В издании публиковалась красочная реклама, распространялся он в странах-партнёрах Союза — на английском, а затем на русском, немецком, французском и испанском языках. Творения советских рекламщиков солидно смотрятся и в наши дни.