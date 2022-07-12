Пропавший после обрушения на шахте в Кузбассе горняк выжил

Спасатели нашли шахтера, который пропал в забое после обрушения породы на шахте «Распадская-Коксовая», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.

Источник ТАСС в экстренных службах заявил, что «пропавший шахтер обнаружен, он жив», его «осматривают медики». Позднее в главке МЧС по региону подтвердили: «Поисково-спасательная операция завершена, шахтер найден живым, находится в медучреждении».

Машинист буровых установок находится в стабильном состоянии, «у пострадавшего перелом, жизни и здоровью ничего не угрожает, из Междуреченска его доставляют в Центр охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком», сообщил источник. В Центре медицины катастроф Кузбасса сообщили, что шахтер «в сознании».

Неделю назад в Междуреченске Кемеровской области были зарегистрированы два подземных толчка. После первого землетрясения на шахте произошло обрушение горной породы. Под землей в это время находились 190 человек, 188 из них были эвакуированы, один был найден погибшим, судьба еще одного горняка была неизвестна. В четверг был обнаружен сигнал его индивидуального датчика местоположения. Горные работы приостановлены на 90 суток.

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