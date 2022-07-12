Власти Нью-Йорка опубликовали видеоинструкцию на случай ядерной атаки

Департамент по чрезвычайным ситуациям Нью-Йорка опубликовал видеоролик с инструкцией о том, как действовать в случае ядерной атаки.

«Итак, произошла ядерная атака. Не спрашивайте, как и почему, просто знайте, что это случилось», – приводит ТАСС слова диктора. Указывается, что «вероятность инцидента с ядерным оружием в Нью-Йорке или поблизости от него очень низка». Однако «важно, чтобы ньюйоркцы знали, какие шаги им нужно предпринимать для обеспечения безопасности», сказано в ролике.

Как сообщается в инструкции, в случае ядерной атаки жителям Нью-Йорка следует «быстро укрыться в помещении», держаться подальше от окон, закрыть «все двери и окна, если есть подвал – укрыться там». Подчеркивается, что «сидеть в машине – не вариант», передает РИА «Новости».

Кроме того, если был «на улице после взрыва, нужно немедленно очиститься», то есть снять всю одежду и упаковать ее в полиэтилен, чтобы «держать радиоактивную пыль подальше от… тела». После этого жителям предписывается «следить за обновлениями, за сообщениями СМИ» и «не выходить, пока официальные лица не скажут, что это безопасно».

Напомним, в новой Стратегической концепции НАТО, принятой на саммите альянса в Мадриде, говорится, что стратегические ядерные силы НАТО, особенно США, являются высшей гарантией безопасности Североатлантического альянса.

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