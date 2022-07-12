 

NTD – отказ от изучения европейских традиций повысил успеваемость кенийских детей

12.07.2022, 5:47, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В одной из школ кенийского города Накуру решили сделать упор на традиции, чтобы дети переняли собственную культуру вместо европейской. Как передаёт NTD, здесь каждый учит свой родной язык, а также альтернативный местный диалект. Кроме того, дети проходят историю места, где они родились и где жили их предки. По словам педагогов, образовательная политика афроцентризма значительно повысила успеваемость школьников.

В этой школе в кенийском городе Накуру главные предметы — африканская культура, языки и одежда.

Здесь решили сделать упор на традиции, чтобы дети переняли собственную культуру.

Школу основали в 2018 году. Теперь здесь учится более 300 детей в возрасте от 5 до 14 лет.
Здесь каждый учит свой родной язык, а также альтернативный местный диалект. Кроме того, дети проходят историю места, где они родились и где жили их предки.

ОКУ КАНАЙО, сооснователь школы: Мы решили научить детей их идентичности. Это афроцентричная свободная программа. И когда мы начали, успеваемость детей очень повысилась.

Афроцентризм означает, что в образовательном процессе детям рассказывают, кто они и откуда идут их корни.

УТЕРИ КАНАЙО, директор школы: Мы открываем себя заново, поскольку многие культуры взяли верх над африканскими. Быть афроцентричными означает целенаправленно вернуться к африканской культуре.

Школа уникальна ещё и тем, что здесь детям разрешают использовать традиционные имена и носить африканскую одежду. Притом что в большинстве школ дети обязаны носить форму.

ОТИЕНО ТОБИ, школьник: В другой школе было сложно просить других называть меня моим африканским именем, поскольку люди считали их плохими. Им очень нравится европейская культура, и они не любят собственную.

Стоит отметить, что ЮНЕСКО продвигает многоязыковое обучение на всех уровнях.

Дата выхода в эфир 11 июля 2022 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.01.22 / Алла Довлатова не может поверить во внезапную смерть Михаила Зеленского

07.08.20 / Цена Белоруссии: или мы окружаем Украину, или Украина окружает нас

13.08.20 / Cын Децла записал свой первый трек

16.01.22 / Мнение: Рост доходов от нефтегаза, рекорд российских АЭС и русский лес для Японии

01.02.22 / Мнение: Власть сообществ

09.01.22 / Мнение: Механизм казахстанских протестов

01.10.20 / Джастин и Хейли Бибер показали несколько новых свадебных снимков по случаю первой годовщины

31.05.22 / Libération – в «Мону Лизу» бросили торт — чтобы напомнить о планете

25.06.21 / Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева, Валерия, Нюша и другие на творческом вечере Дмитрия Маликова

24.08.20 / «Не более 20 фильмов в год» – Александра Петрова ограничат в количестве главных ролей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика