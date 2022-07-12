NTD – отказ от изучения европейских традиций повысил успеваемость кенийских детей

В одной из школ кенийского города Накуру решили сделать упор на традиции, чтобы дети переняли собственную культуру вместо европейской. Как передаёт NTD, здесь каждый учит свой родной язык, а также альтернативный местный диалект. Кроме того, дети проходят историю места, где они родились и где жили их предки. По словам педагогов, образовательная политика афроцентризма значительно повысила успеваемость школьников.

В этой школе в кенийском городе Накуру главные предметы — африканская культура, языки и одежда.

Здесь решили сделать упор на традиции, чтобы дети переняли собственную культуру.

Школу основали в 2018 году. Теперь здесь учится более 300 детей в возрасте от 5 до 14 лет.

Здесь каждый учит свой родной язык, а также альтернативный местный диалект. Кроме того, дети проходят историю места, где они родились и где жили их предки.

ОКУ КАНАЙО, сооснователь школы: Мы решили научить детей их идентичности. Это афроцентричная свободная программа. И когда мы начали, успеваемость детей очень повысилась.

Афроцентризм означает, что в образовательном процессе детям рассказывают, кто они и откуда идут их корни.

УТЕРИ КАНАЙО, директор школы: Мы открываем себя заново, поскольку многие культуры взяли верх над африканскими. Быть афроцентричными означает целенаправленно вернуться к африканской культуре.

Школа уникальна ещё и тем, что здесь детям разрешают использовать традиционные имена и носить африканскую одежду. Притом что в большинстве школ дети обязаны носить форму.

ОТИЕНО ТОБИ, школьник: В другой школе было сложно просить других называть меня моим африканским именем, поскольку люди считали их плохими. Им очень нравится европейская культура, и они не любят собственную.

Стоит отметить, что ЮНЕСКО продвигает многоязыковое обучение на всех уровнях.

Дата выхода в эфир 11 июля 2022 года.