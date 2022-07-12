Мнение: О заговоре генералов… Табакерка или шарфик?

И вот ведь он уже готовится!

Чему есть практически прямые доказательства. А также мотивы, возможности, средства — та самая «классическая триада». Более того, в ходе драматичесаких событий нынешнего года она, эта «троица», просто не могла не сложиться.

Так что, со дня на день или, там, с недели на неделю, надо ждать сообщения?

Слухи об этом живо пошли. Живее, чем корюшка в Питере по весне. Причём с разных сторон, что как бы должно подтверждать «объективность». И источников тоже несколько.

Один из них, бывший человек системы, а теперь — «беглец» и «отщепенец», предупредил о нарастающих рисках такого сценария загодя, ещё по весне. Но для подстраховки заодно и обрисовал всевозможные невероятные сложности в практическом его воплощении. Главная из которых — в менталитете нынешнего Лидера™, сформированном годами службы в КГБ СССР.

Далее, эстафету подхватил британский таблоид. По его информации, российский генералитет «жутко недоволен» тем, что его регулярно выставляют в общественном мнении мальчиками для битья, обвиняя во всех реальных и мнимых неудачах. Тогда как на самом деле все эти «провалы» были заложены ещё на этапе стратегического планирования, за которое отвечает как раз высшее политическое руководство. Ну и нежелание последнего «вести дело правильным способом» тоже подливает масла в огонь генеральского гнева. То есть, точь-в-точь повторяется ситуация Первой мировой, когда некий «полковник», бывший в начале кампании невероятно популярным, в итоге оказался в полнейшей изоляции, а в его защиту не подняли оружия даже верные полки.

Ну и в подтверждение сказанного, известный иноагент со ссылкой на источники в АП РФ подтвердил, что риски «заговора» на самом верху считают реальными, а потому загодя принимают контрмеры. Якобы там «хорошо помнят 1990-е» и не хотят, чтобы в стране появился «второй генерал Лебедь», которому на президентских выборах-1996 удалось получить почти 15% голосов, стать секретарём Совбеза, оставшись потенциальным кандидатом номер два, а затем — оказаться губернатором Красноярского края. Якобы, из-за этой опасности российское телевидение и другие подконтрольные власти СМИ почти не сообщают о действиях высшего военного руководства в ходе спецоперации. Да и сам состав командования ею более трёх месяцев сохранялся в секрете.

Впрочем, если говорить объективно, «заговор» возможен двух форматов: капитулянтский и патриотический. Но первый требует реальных контактов с коллективным Западом, на что сейчас не готовы там и не располагают возможностями тут. А второй не слишком рационален, ибо любому понимающему человеку ясно: полностью мобилизационный сценарий добьёт Россию быстрее, чем все санкции Запада.

А вы считаете заговор генералов реальным сейчас?

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