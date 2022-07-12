Силуанов подчеркнул токсичность долларов и евро для России

Для РФ закупки валют недружественных стран, прежде всего долларов и евро, сейчас невозможны, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

Комментируя свое предложение возобновить валютные интервенции на сверхдоходы бюджета для удержания рубля от переукрепления, Силуанов отметил, что валюты недружественных стран для РФ сейчас «токсичны: наши резервы заморожены, активы бизнеса арестованы, вводятся ограничения на расчеты». Однако «с валютами дружественных стран проблем нет». При этом конкретные валюты для интервенций министр «не хотел бы называть», пишут «Ведомости».

Как сообщил глава Минфина, он «не стал бы говорить, что доллар по 50 – это наша новая реальность». Он пояснил, что «сильный платежный баланс в результате снижения импорта, хороших поступлений от продажи энергоресурсов и ограничений по капитальным операциям давит на укрепление рубля». Силуанов указал, что это «негативно влияет на бюджет, ведь каждый рубль за доллар приносит нам примерно 130 млрд доходов», а экспортеры выражают беспокойство, так как экспортная выручка в рублях сокращается.

Из-за ограничений импорта Россия избежала развития «голландской болезни». По словам министра, «необходимо воссоздать систему предсказуемости курсообразования, которая действовала в условиях бюджетного правила».

При этом нет планов «переходить на бартер, но, если наши компании будут договариваться о товарообменных операциях через учет в национальной валюте», министерство «не будет этому препятствовать», сказал он.

Оценивая ситуацию с экспортом сырьевых товаров, Силуанов отметил, что «для РФ ситуация позитивная из-за высоких цен на энергоносители, но для остального мира ситуация скорее мрачная», страны Запада «хотели наказать Россию, но наказали себя».

Напомним, западные страны устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов. Кроме того, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ на Западе воровством.

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