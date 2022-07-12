Стало известно о разработке в России гиперзвуковой ракеты – «убийцы авианосцев»

В РФ в интересах ВМФ разрабатывают баллистическую ракету «Змеевик» – «убийцу авианосцев», сообщили источники, близкие к Минобороны и оборонно-промышленному комплексу.

Источник ТАСС рассказал, что «Змеевик» с «гиперзвуковым боевым оснащением разрабатывается уже достаточно давно». Ракета «будет предназначена для поражения крупных надводных целей, в первую очередь – авианосцев».

По данным источников, «Змеевик» может поступить на вооружение береговых ракетных частей ВМФ. Ракета по характеристикам напоминает китайские DF-21D и DF-26 с дальностью полета до 4 тыс. км.

В реутовском НПО машиностроения (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»), где разработали и производят «Циркон», «Авангард», комплексы «Бастион» со сверхзвуковыми ракетами «Оникс», не стали комментировать данную информацию.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин объяснил, как Россия создает передовое вооружение при скромном бюджете: «Ответ очень простой: мы сосредотачиваем усилия – и бюджетные, и политические, административные ресурсы – на достижении основных результатов на главных направлениях. И это дает возможность добиться того результата, к которому мы стремились, в том числе благодаря экономике военного ведомства».

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