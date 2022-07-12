 

Германия не исключила нехватки газа осенью и зимой

12.07.2022, 4:30, Новости дня
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Вице-канцлер и глава минэкономики Германии Роберт Хабек заявил, что не может сказать, продолжатся ли поставки газа из РФ после завершения ежегодной плановой инспекции трубопровода «Северный поток».

Хабек заявил, что у него «нет секретной информации ни о первом, ни о втором сценарии». По его словам, «возможность существует», но «шанс, что этого не произойдет, тоже есть». Хабек сказал, что «придется подождать и посмотреть», передает ТАСС со ссылкой на ARD.

Как сообщил вице-канцлер, сохраняются серьезные опасения относительно того, что осенью и зимой возникнет нехватка газа. По его словам, «если невозможно получить больше газа на рынке», Германии «просто нужно еще существеннее снизить потребление». Он заявил, что для этого есть различные варианты.

Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из РФ в Европу прекратились в понедельник в 7.00 мск. 1 июля оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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