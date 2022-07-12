 

Hürriyet Daily News – больше возможностей для отдыха — РФ запускает морские круизы в Турцию

12.07.2022, 4:25, Разное
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На фоне санкций, ударивших по отечественной авиаотрасли, РФ запускает морские круизы в Турцию, пишет Hürriyet Daily News. Как передаёт издание, круизный лайнер Astoria Grande начнёт осуществлять туры из российского города Сочи в Стамбул с 16 июля и выполнит 16 круизов длительностью две недели до октября.


AP

Россия готовится запустить круизы в Турцию на фоне санкций, ударивших по национальной авиаотрасли, пишет Hürriyet Daily News. Как передаёт издание со ссылкой на заявление главы Морского торгового порта Сочи Юрия Владимирова, круизный лайнер Astoria Grande начнёт осуществлять туры из российского города Сочи в Стамбул с 16 июля.

Лайнер, вмещающий до 1400 пассажиров, проследует с остановками в турецких городах Синоп и Трабзон на побережье Чёрного моря, а затем прибудет в Стамбул, где остановится на два дня. Затем судно направится в популярный курортный город Чешме на побережье Эгейского моря и вернётся в Сочи. До октября Astoria Grande выполнит 16 таких круизов.

Как напоминает газета, согласно последним данным Министерства культуры и туризма, с января по май Турцию посетили 856 тыс. россиян, что составляет 7,5% от всех иностранных туристов, прибывших в Турцию. За тот же период в 2021-м и 2020 году страна приняла соответственно 570  тыс. и 318 тыс. отдыхающих из России.

За первые пять месяцев текущего года русские стали третьей по величине группой иностранных туристов в стране после немцев и болгар. В мае в Турции отдохнуло более 360 тыс. россиян против  19 тыс. год назад и 964 человек в мае 2020 года.

Представители туристической отрасли Турции недавно сообщили, что в этом году порты Турции должны посетить 1052 круизных лайнера, на борту которых будут находиться около 1,5 миллионов гостей. Они прогнозируют, что в этом году Стамбул и Чешме примут в общей сложности 200 и 77 круизных лайнеров соответственно.

 



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