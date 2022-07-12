Мнение: Сестра

16 декабря 1943 года – в берлинской тюрьме была казнена (гильотинирована) 43-летняя портниха Эльфрида Шольц (Mrs.Elfriede Scholz).

Ее казнили “за возмутительно фанатическую пропаганду в пользу врага”.

Одна из клиенток донесла:

– Эльфрида говорила, что немецкие солдаты — пушечное мясо, Германия обречена на поражение, и что она охотно влепила бы Гитлеру пулю в лоб.”

На суде и перед казнью Эльфрида держалась мужественно.

Существуют свидетельства, что судья ей объявил:

«- Ваш брат, к несчастью, скрылся от нас, но вам не уйти».

Власти прислали ее сестре счет за содержание Элфриды в тюрьме, суд и казнь – 495 марок 80 пфеннигов.

Через 25 лет именем Эльфриды Шольц назовут улицу в ее родном городе Оснабрюке.

Старшим и единственным братом погибшей был писатель Эрих Мария Ремарк.

Ей Ремарк посвятил свой роман «Искра жизни», вышедший в 1952 году.