Мнение: Сестра
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16 декабря 1943 года – в берлинской тюрьме была казнена (гильотинирована) 43-летняя портниха Эльфрида Шольц (Mrs.Elfriede Scholz).
Ее казнили “за возмутительно фанатическую пропаганду в пользу врага”.
Одна из клиенток донесла:
– Эльфрида говорила, что немецкие солдаты — пушечное мясо, Германия обречена на поражение, и что она охотно влепила бы Гитлеру пулю в лоб.”
На суде и перед казнью Эльфрида держалась мужественно.
Существуют свидетельства, что судья ей объявил:
«- Ваш брат, к несчастью, скрылся от нас, но вам не уйти».
Власти прислали ее сестре счет за содержание Элфриды в тюрьме, суд и казнь – 495 марок 80 пфеннигов.
Через 25 лет именем Эльфриды Шольц назовут улицу в ее родном городе Оснабрюке.
Старшим и единственным братом погибшей был писатель Эрих Мария Ремарк.
Ей Ремарк посвятил свой роман «Искра жизни», вышедший в 1952 году.
Источник: Размышления вольного социолога
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