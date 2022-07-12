 

В Пивичном в ДНР боевики заминировали подходы к детсаду, где устроили опорный пункт

12.07.2022, 3:05, Новости дня
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ВСУ тайно заминировали подходы к своему опорному пункту в населенном пункте Пивничное в ДНР, не предупредив об этом мирное население, сообщили в Минобороны России.

«В населенном пункте Пивничное Донецкой народной республики в детском саду №10 на улице Новая оборудован опорный пункт с казармой для размещения боевиков украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, подходы к зданию беспорядочно заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено», – рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает Telegram-канал российского военного ведомства.

Также сообщается, что в детском саду №126 и школе №11 в Николаеве дислоцированы подразделения ВСУ и территориальной обороны, а в поселке Широколановка Николаевской области на территории училища размещено тяжелое вооружение и бронетехника, на крышах – снайперы. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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