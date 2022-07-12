 

Украина заявила о прибытии в речные порты Дуная иностранных судов за зерном

12.07.2022, 3:05, Новости дня
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В украинские речные порты Дуная для загрузки зерном прибыли восемь иностранных судов, сообщают ВМС Украины.

В сообщении говорится, что безопасность судов обеспечивают ВМС Украины. Указывается, что прибытие судов связано с решением РФ вывести гарнизон с острова Змеиный, пишет «Страна.ua».

Напомним, как сообщили американские СМИ, украинские власти настаивают на том, что для бесперебойных поставок зерна им нужны поставки оружия, которые им обещали западные страны. Президент РФ Владимир Путин указывал, что зерно с Украины можно вывозить через Румынию, Польшу, Белоруссию, Дунай и порты Азовского моря.

Минобороны России вывело гарнизон с острова Змеиный – важнейшего плацдарма в Черном море. Ведомство указало, что объект имеет стратегическое значение, но исполнил свою роль по контролю воздушного пространства на данный момент. Поскольку атаки ВСУ на остров не прекращались, на его удержание тратились большие ресурсы, сообщило Минобороны. Кроме того, планируется исключить обвинения в адрес РФ в создании голода мирового масштаба из-за невозможности вывоза зерна с Украины.

В ВСУ заявили о поднятии украинского флага на Змеином. Однако позднее выяснилось, что флаг просто сбросили с вертолета. Когда же солдаты ВСУ действительно прибыли установить флаг, по ним был нанесен удар российскими высокоточными ракетами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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