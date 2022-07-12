 

Полянский указал на ответственность США за удар HIMARS по Новой Каховке

12.07.2022, 3:05, Новости дня
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Украинский обстрел Новой Каховки с использованием американской РСЗО HIMARS стал прямым следствием поставок Вашингтоном вооружений Киеву, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Полянский подчеркнул, что такие «удары по гражданским объектам могут вызвать только решительное осуждение», передает РИА «Новости».

Пентагон не стал комментировать информацию об использовании американских РСЗО HIMARS при ударе по Новой Каховке. В ведомстве заявили: «Мы рекомендуем вам обратиться в министерство обороны Украины».

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак в ответ на просьбу прокомментировать инцидент в Новой Каховке заявил: «Комментариев по этому конкретному вопросу нет. В качестве общего комментария: мы выступаем против любых военных действий, которые приводят к разрушению гражданских зданий»

Напомним, украинские войска нанесли удар по Новой Каховке. Власти Херсонской области сообщили, что ВСУ использовали для обстрела американскую РСЗО HIMARS. В результате взорвались склады с минеральными удобрениями, сообщается о десятках пострадавших, среди погибших – подросток-инвалид, многие десятки людей остались без крова, повреждены больница, рынок и жилые дома. В городе продолжаются пожары.

«Это были – по первой информации, завтра специалисты уже уточнят – но это были супервысокоточные американские ракеты HIMARS. Они сознательно были пущены в центр мирного города Новая Каховка», – сообщил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.

Отметим, что удар по складам с минеральными удобрениями был нанесен на фоне идущей на освобожденных территориях Украины уборке урожая, помощь в которой оказывает Россия.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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