США заявили о планах Ирана передать России «несколько сотен БПЛА»

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан утверждает, что Иран якобы готовится передать РФ «несколько сотен» беспилотников.

Салливан заявил, что «иранское правительство готовится предоставить» РФ «несколько сотен БПЛА, в том числе с оружейными возможностями». Также, по версии США, Иран собирается тренировать российских специалистов использованию устройств. По информации США, обучение начнется в июле. Салливан не привел никаких доказательств, но подчеркнул, что США продолжат помогать обороне Украины, передает РИА «Новости».

В мае Тегеран посетил вице-премьер Александр Новак. Стороны договорились перейти на максимально возможный уровень взаиморасчетов в нацвалютах, решили соединить платежные системы «Мир» и «Шетаб». В начале июня президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси провели телефонный разговор. Позднее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров совершил визит в Тегеран.

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