American Conservative – cтрана идёт не туда — американцы больше не верят ни властям, ни газетам

В США рухнуло доверие к 16 крупнейшим институтам Америки: меньше всего жители страны доверяют президентской власти, газетам, системе уголовного правосудия, крупному бизнесу, телевизионным новостям и даже конгрессу. Как считает политик и публицист Патрик Бьюкенен, из-за действий нынешних властей патриотизм и национальная гордость постепенно размываются, поэтому 85% всех американцев считают, что страна идёт не туда.



AP

Публицист эпохи Просвещения, родоначальник идеологии консерватизма Эдмунд Бёрк учил: если вы хотите, чтобы люди полюбили свою страну, нужно сделать её милой сердцу. Как считает американский политик и публицист Патрик Бьюкенен, похоже, что целой трети американцев — то есть доброй сотне миллионов — Америка больше не мила. В опросе института Гэллапа всего 38% американцев сказали, что «чрезвычайно гордятся» своей страной, что является самым низким показателем за всю историю. Ещё 27% сказали, что «очень гордятся». Но доля американцев, которые гордятся «умеренно» или «немного» или не гордятся вообще, составляет треть нации.

Как продолжает Бьюкенен в статье для The American Conservative, патриотизм и национальная гордость постепенно размываются, а опросы общественного мнения выявляют и иные проблемы. В опросе AP-NORC 85% всех американцев считают, что страна идёт не туда, при этом такого мнения придерживаются 92% республиканцев и 78% демократов. 5 июля опрос Монмутского университета показал, что рейтинг одобрения президента Джо Байдена упал до 36%, при этом 59% его не одобряют. Что касается конгресса, то его работу одобряют всего 15% американцев, а 85% не одобряют.

Институт Гэллапа также установил, что в прошлом году общественное доверие к 16 крупнейшим институтам Америки рухнуло. Меньше всего американцы доверяют президентской власти, газетам, системе уголовного правосудия, крупному бизнесу, телевизионным новостям и даже конгрессу. Лишь 7% американцев хоть сколько-нибудь доверяют Капитолийскому холму. Наибольшим доверием пользуются малый бизнес, армия, полиция, здравоохранение и религиозные институты.

«Уже из того, что малый бизнес пользуется наибольшим доверием среди американских институтов, следует, что нападки Байдена на якобы алчных владельцев автозаправок политически неразумны. Наибольшим доверием пользуются американские институты консервативного толка — малый бизнес, армия, полиция. А вот преимущественно либеральной прессе — будь то газетам или телеканалам — американцы доверять не склонны», — пишет Патрик Бьюкенен.

Он считает, что существует несколько причин для недовольства американцев своей страной. Корни следует искать в пандемии, которая за два с половиной года унесла миллион жизней, а сегодня заражает вдесятеро больше людей, чем год назад при таком же уровне смертности. Вторая причина — это кризис на границе с Мексикой, которую каждый месяц пересекает четверть миллиона нелегалов, включая курьеров с фентанилом и другими наркотиками. Также не стоит забывать и о мощнейшей за 40 лет инфляции и рекордном подорожании продуктов и топлива для американских семей. Кроме того, с начала года происходит в среднем по десять массовых убийств в неделю, когда вооружённый преступник ранит или убивает четырёх и более жертв.

А ещё, пишет автор статьи, американская политика стала ядовитой. В ходе предвыборной кампании 2016 года Хиллари Клинтон назвала половину сторонников Дональда Трампа «ведром отбросов», и эта фраза стала крылатой. По словам Хиллари, они все «расисты, сексисты, гомофобы, ксенофобы, исламофобы… в общем неисправимые фанатики». А после решения Верховного суда об отмене дела Роу против Уэйда, после которого вопрос об абортах вернулся в компетенцию штатов, левые и вовсе стали клеймить своих противников, ратующих за неприкосновенность жизни, «фашистами».

«Поневоле задумаешься. Если республиканцы на промежуточных выборах этой осенью получат перевес в два или три десятка мест в палате представителей, грядёт ли триумф американского фашизма? И как, по мнению левых, нам после этого сплотиться и найти общий язык с людьми, которых так красочно расписала Клинтон?» — задаётся вопросом американский политик и публицист.