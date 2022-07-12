Стали известны сроки выборов нового премьера Британии

В начале сентября станет известно, кто будет новым лидером правящей в Великобритании Консервативной партии и премьер-министром страны, сообщил Грэм Брейди, возглавляющий парламентский Комитет 1922, который объединяет рядовых депутатов-тори и отвечает за процесс избрания партийного лидера.

Брейди выразил надежду, что выборы пройдут «довольно быстро». По его словам, «первые два раунда голосования состоятся на этой неделе», а результат выборов премьера и лидера партии «должен быть объявлен 5 сентября», когда «парламент вернется с летних каникул», передает ТАСС.

Официально выдвижение кандидатов пройдет 12 июля. 13 июля состоится первый раунд голосования, 14 июля, возможно, проведут второй раунд. 21 июля парламент уходит на каникулы, до этого депутаты Палаты общин должны завершить отсев кандидатов – в списках останутся двое, победителя определит голосование простых членов Консервативной партии.

На пост лидера партии и премьера страны сейчас претендуют глава МИД Лиз Трасс, министр финансов Надим Захави, его предшественники на этом посту Риши Сунак и Саджид Джавид, министр транспорта Грант Шэппс, бывший глава МИД Джереми Хант, глава комитета по иностранным делам Палаты общин британского парламента Том Тугендхат, генеральный прокурор Англии и Уэльса Сью-Эллен Брейвермен, замминистра торговли Пенни Мордонт, депутаты Кеми Бэйднок и Рехман Чишти.

В понедельник Комитет 1922 увеличил порог поддержки для выдвижения кандидатов с восьми однопартийцев до 20 (для второго раунда – 30 голосов). Фракция тори в Палате общин насчитывает 358 депутатов. Sky News поясняет, что так пытаются ускорить выборы. Сейчас наибольшую поддержку публично высказали Сунаку – 38 депутатов-тори, далее идут Мордонт (22), Тугендхат (19), Трасс (15), Захави (14), Хант, Бэйднок (по 13), Брейвермен (11), Джавид (10), Шэппс (7). Главу МВД Прити Пател, которая официально еще не объявила о своих премьерских амбициях, уже публично поддержали девять коллег, а Чишти – никто.

Напомним, действующий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился уйти в отставку. Он будет выполнять обязанности премьера, пока не будет выбран новый. Глава британского Минобороны Бен Уоллес, которого считали одним из претендентов на кресло премьера страны, заявил об отказе от борьбы за эту должность.

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