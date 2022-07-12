 

Зеленский осудил возвращение Канадой турбины для «Северного потока»

12.07.2022, 1:43, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал решение Канады вернуть Германии отремонтированную турбину для «Северного потока».

Зеленский отметил, что украинскому МИДу «пришлось вызвать представителя Канады из-за совершенно неприемлемого исключения из санкционного режима против России». Он считает, что канадским властям не следовало совершать такой шаг. По его мнению, Европе нужно готовиться к тому, что Россия «полностью прекратит в самый острый момент поставки газа», передает РИА «Новости».

Напомним, Канада согласилась вернуть турбину для «Северного потока» в Германию. Турбина находилась на ремонте в Монреале. США поддержали возвращение Канадой турбины для «Северного потока – 1». Siemens пообещал доставить газовую турбину из Канады в Россию в кратчайшие сроки.

Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из РФ в Европу прекратились в понедельник в 7.00 мск. 1 июля оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.08.20 / США возмутились «опасными маневрами Су-27» при перехвате B-52

16.04.21 / АвтоВАЗ оснастит обновленную Lada Vesta FL светодиодной оптикой

17.10.20 / Ростовские власти отреагировали на сообщения о телах в больнице Таганрога

30.04.22 / Порт Мариуполя начали приводить в порядок

28.08.21 / В ДНР обвинили украинских силовиков в минировании дороги

29.09.20 / Встреча Макрона с белорусской оппозиционеркой стала для неё «важным признанием»

14.03.22 / Московские суды сняли ограничения на посещение для публики и СМИ из-за COVID

11.01.22 / В Украине с 31 января останутся без зарплаты невакцинированные от коронавируса медики и коммунальщики

01.09.20 / Кушнер отправился в турне по странам Персидского залива

22.08.21 / Крым отказался от графиков водоснабжения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика