 

Россия в ООН обещала выполнить задачу денацификации Украины

12.07.2022, 1:43, Новости дня
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Во имя памяти ветеранов и ради будущих поколений денацификация Украины будет выполнена, сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

В ходе неформального заседания СБ ООН по «формуле Арриа» Полянский заявил: «Мы знаем, что мы делаем, и мы делаем правильную вещь, и мы никогда не потерпим возрождения нацизма по соседству с нами. От вас зависит, признать очевидное – я имею в виду нацистский характер киевского режима – или нет».

«Вашим действиям или бездействию дадут оценку ваши собственные граждане, которые посылают нам письма поддержки в наших действиях. Наша совесть чиста, но за вашу я не поручусь», – приводит его слова ТАСС.

Российские дипломаты в понедельник представили свидетельства распространения неонацизма и ультранационализма на Украине. Они показали кадры встречи фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны людьми в национальных украинских костюмах, а также лозунги в городах Западной Украины в поддержку Адольфа Гитлера, Германии и вождя украинских националистов Степана Бандеры. Дипломаты продемонстрировали использование нацистской символики и лозунгов современными украинскими националистами.

Полянский напомнил, что после Великой Отечественной войны сбежавших украинских националистов «использовали в США и Канаде как потенциальный инструмент в холодной войне против СССР», это «имело трагические последствия для независимости Украины в 1991 году, когда наследники этих националистов и нацистских коллаборационистов вернулись на Украину». Они «начали свой медленный, но последовательный крестовый поход во имя мести, который получил значительное ускорение в результате незаконного майданного переворота в 2014 году». По словам Полянского, «спустя несколько лет, вирус нацизма 2.0 поразил практически все украинское общество, в дополнение к крайнему национализму и ксенофобии».

С рассказами о неонацизме в Украине и преступлениях украинских националистов и неонацистов выступили член Общественной палаты России, глава Международного общественного трибунала по Украине Максим Григорьев, историк и публицист, специалист по истории Холокоста Александр Дюков, юрист из Донбасса Сергей Кожемякин, собирающий свидетельства преступлений на Донбассе и передающий их в Международный уголовный суд, немецкий режиссер-документалист Вильгельм Домке-Шульц. В заседании по видеосвязи также принял участие следователь МВД ДНР Кирилл Ревин.

Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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