Половина Москвы осталась без новостроек

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12.07.2022, 1:42, Разное
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В конце прошлого года застройщики анонсировали новые жилые комплексы на территории 89 районов в старых границах Москвы. Однако в 47 районах так и не началась реализация ни одного нового корпуса. Без новых проектов остались даже такие востребованные у строительных компаний районы, как Нижегородский и Останкинский.

В кризисных условиях девелоперы стараются минимизировать риски. Они отдают предпочтение районам, которые пользуются стабильным спросом у покупателей и где еще остался хороший выбор свободных участков.

В течение первой половины 2022 года продажи начались в 171 корпусе на территории 46 районов «старой» Москвы. В списке локаций появилось четыре новых района, где в прошлом году строительство не велось: Чертаново Центральное, Северное Медведково, Бибирево и район Северный.

Более трети корпусов возводится всего в четырех районах. На юге активно застраиваются Даниловский район и Нагатино-Садовники, на западе – Очаково-Матвеевское, на северо-западе – Хорошево-Мневники.

Так, если в конце прошлого года в районе Очаково-Матвеевское в реализации было 26 корпусов, то сейчас предложение выросло до 42 корпусов. Больше всего домов входит в состав кварталов Vangarden и «Новое Очаково».

В районе Нагатино-Садовники с начала года продажи стартовали в 15 новых домах, восемь из которых входят в состав проекта «Второй Нагатинский».



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