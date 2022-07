Daily Mail – хвастовство шпионов в LinkedIn поставило под угрозу безопасность Великобритании

В Великобритании более тысячи офицеров военной контрразведки, аналитиков Центра правительственной связи и других спецслужб сообщали в соцсети LinkedIn о своём доступе к гостайне и секретным документам, выяснила The Daily Mail. Эти люди могут стать лёгкой добычей для агентов враждебных государств и поставить под угрозу безопасность страны, её граждан и экономики.



AP

Британские шпионы хвастаются своей секретной службой в соцсети LinkedIn и ставят под угрозу национальную безопасность, помогая китайским спецагентам, пишет The Daily Mail.

В ходе расследования издание выяснило, что более тысячи офицеров военной контрразведки, аналитиков Центра правительственной связи и других спецслужб раскрывают свой статус в нарушение инструкций правительства, что делает из них потенциальные мишени для агентов недружественных стран. При этом сотрудники, которые прошли тщательную проверку финансового состояния, семейного положения и личной жизни, могут получить доступ к информации с грифом «совершенно секретно». Таким образом помечают материалы, которые могут нанести ущерб национальной безопасности, привести к массовым жертвам и подорвать экономику страны.

На прошлой неделе генеральный директор британской службы контрразведки MI-5 Кен Маккалум предупредил о «захватывающей дух» угрозе, исходящей от Китая, в результате чего шпионская активность увеличилась в семь раз. Также он указал, что такие сайты, как LinkedIn, могут использоваться для выбора мишеней среди государственных чиновников, бизнесменов и научных сотрудников. The Daily Mail во время своей проверки выяснила, что для вражеских агентов там приготовлена целая вереница лёгкой добычи: 1242 британских сотрудника разведки указали в соцсети для деловых контактов, что прошли процедуру проверки для доступа к гостайне. Так, среди них можно найти бывшего специалиста по коммуникациям в ВВС, который проводил сверхсекретные брифинги для Центра правительственной связи, MI-6 и НАТО; старшего менеджера глобальной программы по постройке фрегата, который создан для выслеживания российских атомных подлодок; лётчика-испытателя F-35B — главных самолётов-истребителей Великобритании на следующие 30 лет; инженера-ракетчика, который хвастается подписанием обязательства о неразглашении гостайны. Эти страницы находятся в открытом доступе и видны всем пользователям мира.

Маккалум также отметил, что MI-5 расследует 100 «зацепок разведки», полученных с помощью запущенного в мае приложения Think Before You Link. Оно помогает проверить неизвестный профиль, прежде чем добавить его в список контактов, и таким образом не даёт иностранным шпионам использовать онлайн-сайты для вербовки государственных чиновников, бизнесменов и научных сотрудников.

Эксперт в области разведки и профессор Букингемского университета Энтони Глис заявил, что такие разоблачения «вызывают шок», и заклеймил LinkedIn как «одну из серьёзнейших угроз национальной безопасности в настоящее время». По его словам, на месте российской военной разведки он бы использовал все возможные способы узнать больше о таких вещах, как британские дроны или программы ПВО. LinkedIn очевидно стал бы первым шагом, потому что он помогает найти людей, которые знают всё об этих программах. «Эти люди открыто и по глупости раскрывают свои экспертные знания перед врагами», — указывает Глис.

Один из найденных газетой профилей принадлежал старшему офицеру в составе 16-й десантно-штурмовой бригады — элитного подразделения, которое, по некоторым данным, переведено в состояние готовности на тот случай, если Великобритания решит поддержать Украину с помощью армии. С помощью LinkedIn The Daily Mail также смог найти 14 членов Министерства обороны, которые круглосуточно передают украинской армии обновлённую информацию о расположении российских частей. Среди них — эксперт по разведке с использованием дронов, специалист по кибербезопасности и ИИ-разработчик. В некоторых профилях добавлены ссылки на онлайн-резюме, в которых указаны мобильные телефоны и адреса.