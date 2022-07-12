Мнение: Слово адвоката

Нашел в ФБ, автор – Даниил Берман.

“Адвокатка Алексея Горинова Катерина Тертухина после небольшой пресс-конференции возле суда после того как выключили камеры — не смогла сдержать слёз и горько расплакалась.

Ну и конечно сразу появились «оценки» — «адвокаты не должны плакать», мол «надо быть профессиональнее» и т д.

У меня в связи с этим вопрос: где тот ёбанный кредитный договор по которому мы столько всего всем должны!? Когда мы его все подписали и как можно пересмотреть его условия!?

Напоминаю: подзащитному Катерины — дали ёбаных 7 лет за слова ! 7 ёбаных лет!

Ходорковскому после всего дали вроде 10 лет.

Навальному – 9 лет.

Да можно 20 лет проработать адвокатом и не иметь в своей адвокатской статистике приговора на 7 лет реального лишения свободы!

Да потому что, в России за при первой судимости за убийство дают 6-7 лет. За убийство!

И мне очень интересно — вы себе хотя бы примерно представляете насколько сейчас беззащитны и бессильны адвокаты?

Когда ты на регулярной основе видишь людей в клетке, которые там оказались просто потому что они не согласны с действиями правительства — поверьте мне — крыша едет не по детски.

А 7 лет реального лишения свободы — это абсолютный слом всего, переход всех красных линий и фактическая отмена действия конституции.

А сейчас эти процессы ещё к тому же поголовно закрывают и адвокат с подзащитным остаётся один на один в зале — где вас мразями и врагами считает следователь , прокурор , судья , конвойные. Может не все, но очень многие.

Они вас презирают, потому что, они смотрят тот же первый канал и им плевать на ваши чувства!

Чувства ! Те самые , которые заставляют нас плакать и страдать.

Мне всегда было интересно , почему если в государстве обесцениваются деньги — это называется рецессией и ищутся инструменты, чтобы этот период преодолеть, а когда у людей массовая депрессия, слёзы и апатия — это вроде как норм. Но это — не норм! Это будущее банкротство этого общества с последующим острым кризисом только не финансовым , а психологическим и психиатрическим.

И к слову сказать — плакать — это тоже способ спасаться от обесценивания своих чувств.

И в нормально положении — такого человека надо поддерживать, а не осуждать” (Д.Берман)

Бессильное недоумение автора… Собственно, и так уже много лет непонятно – зачем в РФ “юристы”, если никакой “состязательности процесса” в традиционном смысле слова здесь нет и быть не может, хотя бы потому, что “судьи” в России, мягко говоря, “совсем не то, чем кажутся”, а суд присяжных последовательно загнан под плинтус.