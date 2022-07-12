Guardian – «служба такси» для мигрантов — присутствие британского флота в Ла-Манше лишь усугубило проблему

План премьер-министра Бориса Джонсона и главы МВД Великобритании Прити Пател по сдерживанию волны мигрантов в Ла-Манше с помощью Королевского военно-морского флота привёл к обратному эффекту, рассказывает The Guardian. За три месяца его реализации число нелегалов увеличилось вдвое, а на фоне отставки Джонсона британский ВМФ угрожает «отказаться» выполнять это поручение, которое превратило его в «службу такси» для желающих получить убежище.

Королевский военно-морской флот Великобритании угрожает «отказаться» от плана Бориса Джонсона и главы МВД Прити Пател по сдерживанию кораблей, перевозящих беженцев через Ла-Манш: согласно официальным данным, такие меры привели к обратному эффекту, пишет The Guardian.

По информации британской газеты, начальникам штабов надоели попытки реализовать предложенный план по использованию вооружённых сил для контролирования катеров в проливе. По данным Минобороны, с середины апреля, когда военным отдали «приоритет» в решении этого вопроса, число незаконных пересечений Ла-Манша практически удвоилось по сравнению с тремя первыми месяцами этого года (7432 против 4540 человек). При этом в мае этого года при пересечении пролива на маломерных судах задержали 2871 мигранта — на 75% больше, чем в мае прошлого года, когда задержали 1627 человек. Привлечение вооружённых сил вместо того, чтобы стать препятствием, обезопасило проход по проливу и сделало его пересечение ещё более привлекательным для катеров.

Как отмечает издание, эксперты предупреждали Пател и Джонсона, что развёртывание королевского флота, скорее всего, увеличит число пересечений пролива. Этот совет проигнорировали, потому что, согласно внутренним источникам, политики хотели продемонстрировать свою жёсткость. Тем временем источники в Министерстве внутренних дел признали, что в этом году в Соединённое Королевство может перебраться на лодках до 60 тыс. мигрантов — в два раза больше, чем прошлогодний рекорд. Кроме того, ещё 20 тыс. прибудут другими путями. Такие цифры подрывают доверие к главе МВД Прити Пател, которая объявила своей главной задачей сокращение числа незаконных переправ. В среду Специальный комитет по внутренним делам устроит ей допрос о пересечениях Ла-Манша, отсутствии безопасного и легального пути в Великобританию, а также о её плане по возвращению мигрантов в Руанду. Правительство уже потратило значительные суммы, пытаясь вернуть просящих убежища обратно в Восточную Африку, однако до сих пор не депортировало ни одного человека.

Начальники штабов надеются, что отставка Джонсона даст возможность отказаться от предложенного плана, который отбирает ресурсы на фоне эскалации угроз международной безопасности. Влиятельный оборонный комитет провёл изобличительное расследование по использованию ВС в Ла-Манше, а его консервативный председатель Тобиас Эллвуд заявил, что «Министерство обороны действительно хочет отказаться» от этого плана сейчас, когда политическое давление ослабло благодаря уходу Джонсона. Бывший солдат, Эллвуд также добавил: «С моей личной точки зрения, я бы сказал, что время флота тратится совершенно впустую, хотя он и так уже перегружен работой».

Бывший министр обороны и вице-председатель оборонного комитета Джон Спеллар заметил в интервью с The Guardian, что такой промах Джонсона и Пател успешно превратили военно-морской флот в «службу такси» для желающих получить убежище в Великобритании. По его словам, сейчас очевидно, что этот план «не приводит ни к какому значительному улучшению ситуации, а только впутывает вооружённые силы в решение задачи, для которой они не подходят и которая может нанести урон их репутации».