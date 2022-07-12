 

Боб-трапеция с челкой: 10 примеров модной в 2022 году стрижки, которая поможет освежить образ

12.07.2022, 0:10, Разное
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Боб-трапеция — модная в 2022 году стрижка, которая может быть короткой или иметь среднюю длину. Слои сзади в этой стрижке короче, чем по бокам впереди. При этом мастер добавляет бахрому, чтобы волосы делали более мягким овал лица и подчеркивали лучшие черты.

Стрижка А-силуэта с округлой челкой

Длинная трапеция в сочетании с дугообразной челкой, по мнению стилистов, отлично подойдет для брюнеток. В особенности объемной и соблазнительной прическа выглядит в том случае, если в волосы добавлено несколько светлых бликов.

Трапеция с микрочелкой

А этот вариант, как считают стилисты, больше всего подойдет блондинкам. Трапеция с микрочелкой очень хорошо смотрится на прямых гладких волосах.

Стрижка средней длины с тонкой челкой

Такая трапеция визуально придает объем волосам во всех нужных местах. Стрижка отлично подходит как для прямых, так и волнистых волос.

Угловая боб-трапеция до плеч

Угловая трапеция до плеч с челкой подойдет женщинам с любым типом лица. Поскольку стрижка это достаточно длинная, она позволяет визуально избавиться от лишнего объема. То есть вариант отлично подходит женщинам с очень густыми жесткими волосами.

Трапеция А-силуэта со скошенной челкой

Классическая трапеция с косой челкой — прическа, которая хорошо смотрится во все времена. Преимуществом этой стрижки считается то, что она хорошо подходит к любому типу лица. Челка в этой прическе не только завершает образ, но и подчеркивает глаза.

Боб-трапеция с длинной многослойной челкой

В этой стрижке допускается делать небольшую градуировку сзади для того, чтобы придать здесь побольше объема. Боб-трапеция с длинной объемной челкой лучше всего подойдет женщинам с естественными прямыми волосами.

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Вариант с челкой до бровей

Такая боб-трапеция идеально подойдет тем женщинам, которые ищут модную, молодежную прическу. Сияющий вид такой стрижке придадут естественная или созданная искусственно седина.

Круглая боб-трапеция с челкой набок

Такая прическа позволяет очертить и дополнить форму лица. Лучше всего боб-трапеция с челкой набок подходит для женщин с круглым или овальным лицом. Однако при желании, меняя длину волос, этот вариант можно адаптировать к любому типу внешности.

Вариант с прерывистыми слоями и “детской” челкой

Такая боб-трапеция идеально подойдет тем женщинам, которым нравятся драматические и забавные прически. Боб-трапеция с детской челкой — классика, которая в особенности хорошо подходит тем, кто хочет визуально уменьшить длинный лоб.

Пурпурное омбре и прямая челка

Считается, что с боб-трапецией идеально сочетается пурпурное омбре. Кончики волос в этом случае сначала осветляются.

Затем производится окрашивание волос в пурпурный цвет. Укладывать такую боб-трапецию рекомендуется с помощью утюжка.



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