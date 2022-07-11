Канада доставит турбину для “Северного потока” в Канаду после 14 июля, сообщают СМИ

Газета “Коммерсантъ” сообщила, что капитально отремонтированный газоперекачивающий агрегат (ГПА) для установки Nord Stream может быть доставлен из Канады в середине июля. Он состоит из компрессора и турбины.

В настоящее время агрегат проходит испытания в Монреале, где его ремонтирует британская Industrial Turbine Company Limited, (ITCL), принадлежащая Siemens Energy. По данным “Коммерсанта”, отгрузка компрессора и газовой турбины из Канады будет произведена после 14 июля. Доставка через Германию в Россию может занять до двух недель. Установка агрегата может занять еще несколько дней.

Джонатан Уилкинсон, министр природных ресурсов Канады, объявил 10 июля, что Канада согласилась отправить турбину из Канады в Германию для Nord Stream. Министр заявил, что Канада предоставит компании Siemens Canada разрешение, которое может быть отозвано в любое время, на ремонт турбин для “Северного потока” в Германию.

Пока неясно, где будут ремонтироваться машины. Пока неясно, насколько “Газпром” увеличит прокачку по “Северному потоку” после возвращения турбин. Пропускная способность газопровода может увеличиться примерно на 20%, или до 100 000 000 кубометров в сутки.

В середине июня российская компания заявила, что вынуждена прекратить эксплуатацию некоторых газотурбинных двигателей Siemens в связи с истечением межремонтного интервала. Это сократило транспортировку по “Северному потоку” примерно на 60% до 67 миллионов кубометров по сравнению с запланированными 167 миллионами кубометров.

Остановка газопровода на ежегодное техническое обслуживание с 11 по 21 июля может усугубить нехватку газа в Европе. Германия и Австрия, среди прочих, обеспокоены тем, что поставки по трубопроводу могут быть сокращены или приостановлены после остановки.

Газпром может увеличить поставки газа в Центральную и Западную Европу по альтернативным маршрутам после полной остановки “Северного потока”. Это соответствует прошлой практике. Заменить весь выпадающий объем невозможно, поскольку Украина ограничила транзит российского газа из-за форс-мажорных обстоятельств. Кроме того, маршрут Ямал-Европа через Польшу был запрещен российскими контрсанкциями.

Источник: ria.ru