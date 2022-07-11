 

СБ ООН согласился на российскую версию механизма трансграничной помощи Сирии

11.07.2022, 23:29, Новости дня
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В СБ ООН достигнута договоренность по продлению работы механизма трансграничной помощи в Сирии, за основу взят российский проект, сообщил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

Полянский сообщил, что «достигнуто согласие», хотя «пока непонятно, когда будет голосование – либо сегодня вечером, либо завтра утром». Он уточнил, что «заседание еще не назначено». Российский «проект фактически взят с небольшими модификациями». Члены СБ ООН договорились о продлении работы механизма «на шесть месяцев и плюс шесть месяцев» с принятием резолюции, передает ТАСС.

В пятницу СБ не принял два проекта резолюций о продлении действия механизма трансграничной помощи. Действие истекает 10 июля. Проект резолюции Ирландии и Норвегии предполагал, что работа КПП «Баб-эль-Хава» была бы продлена на полгода, а затем автоматически еще на полгода, «если только не будет внесена резолюция, которая будет говорить об обратном».

Россию такая позиция не устраивала. В ее проекте предлагалось продлить работу КПП на шесть месяцев, затем же для продления его работы еще на шесть месяцев потребовалось бы принять дополнительно соответствующую резолюцию СБ. Россия наложила вето на западный проект резолюции. Российский документ не набрал необходимых девяти голосов. Как сообщил Полянский, альтернативой российскому проекту является «окончательное и бесповоротное закрытие трансграничного механизма».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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