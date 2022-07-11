 

Украинские войска нанесли удар по Каховской ГЭС в Херсонской области

11.07.2022, 23:29, Новости дня
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Под украинский обстрел попала Каховская ГЭС, пока ущерб «оценить тяжело», сообщил источник в администрации Новой Каховки (Херсонская область).

Информация о разрушениях уточняется, рассказал источник ТАСС. Он сообщил, что «в ГЭС попало».

По словам источника РИА «Новости», в результате «удара со стороны украинских позиций» по Новой Каховке «повреждены жилые дома, возможно, есть пострадавшие, но эта информация уточняется».

В пятницу украинскими войсками также был нанесен ракетный удар по ГЭС в Новой Каховке. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские войска получили приказ президента Владимира Зеленского отвоевать юг страны. Украинская сторона намеренно выпустила ракету по гуманитарному центру в Херсоне, но ракета была сбита российскими системами ПВО.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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