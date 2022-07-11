В ЛНР рассказали об уничтожении воюющих за Киев выходцев из Белоруссии

Выходцы из Белоруссии, которые воюют против республик Донбасса и связаны с «Правым сектором», подлежат уничтожению, около 40% состава так называемого батальона Калиновского уже уничтожено в Донбассе, сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

По словам Киселева, «на сегодняшний день там, по-моему, уже 40% осталось от этого полка или батальона – как они там себя называют». Он рассказал, что «эта третья сила, которая сегодня принимает участие в карательной операции в отношении жителей Донбасса, была создана еще в 2014 году из подразделений «Волат» и «Литвин», которые входили в «Правый сектор». «Это террористическая организация и подлежит только уничтожению – и все те, которые входили в состав и сопутствующие их спутники», – приводит его слова РИА «Новости».

Киселев сообщил, что «в феврале уже даже поляки не выдержали и стали вот таких всех белорусов, которые из Белоруссии уехали по разным мотивам, просто выгонять». «Выгонять для чего? Потому что они уже надоели – халявщики, поэтому они выгнали их всех на Украину, и получился такой несуразный батальон», – сказал он.

По его словам, «финансирование этого белорусского подразделения шло из Польши, из Великобритании». Кроме того, «из Прибалтики им кинулись оплачивать счета, и из Германии оплачивали, из Румынии». «По-моему, там еще и из Венгрии оплачивали – кто им только не платил где они только не находились», – сообщил Киселев.

Он рассказал, что «несколько дней назад захватили диверсионно-разведывательную группу, которая шла совершить теракт в город Лисичанск», около «шести-семи человек», их «обезвредили, оружие отобрали, сейчас они дают признательные показания».

Напомним, Киселев сообщал, что захваченная в плен под Волчеяровкой диверсионно-разведывательная группа из состава белорусского националистического отряда «Волат» причастна к попытке госпереворота в Белоруссии.

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