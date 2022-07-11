Мнение: Вернулся в Севастополь
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Добрался наконец до Севастополя. Сегодня еще отдохну, а завтра уже все пойдет как обычно.
По возможности ЛС сегодня просмотрю, интересное опубликую, ботов побаню, ну и там где надо, отвечу. Почту уже завтра.
Главное впечатление от поездки до Москвы и обратно – очень интенсивно идет дорожное строительство. Везде что-то делают и копают. Да собственно и у нас на подъезде к Севастополю тоже. Вложения в инфраструктуру это правильные вложения. Главный минус – качество мобильного интернета или его полное отсутствие по мере удаления от населенных пунктов.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет