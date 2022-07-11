France 24 – французская оппозиция возмущена — Макрон лоббировал Uber

Во Франции скандал с «Досье Uber» поставил под удар Эммануэля Макрона: вскрылось, что он помогал американской международной компании укрепиться в стране, передаёт France 24. Политические оппоненты не упустили возможности раскритиковать президента за то, что он ставит частные интересы выше национальных.

После обнародования 124 тысяч документов крупнейшая компания частных такси оказалась в центре скандала, который назвали «Досье Uber» (UberFiles). Согласно Международному консорциуму журналистов, для своего расширения компания не пренебрегала незаконными действиями, оказывала давление на различные правительства, чтобы изменить законодательство, а её приложение получило высокий рейтинг. Во Франции сам Эммануэль Макрон из кожи вон лез, чтобы помочь Uber.

Оппозиция считает, что это дело государственной важности.

МАТИЛЬДА ПАНО, депутат Национального собрания Франции от «Непокорённой Франции»: Макрон, или разграбление страны. Советник и министр (экономики. — ИноТВ) при Франсуа Олланде, а также лоббист многонациональной американской компании, которая намеревалась надолго ослабить действие трудового права. И при этом пренебрегая решениями суда.

ЖОРДАН БАРДЕЛЛЯ, зампредседателя Национального объединения: Это было общеизвестным фактом, и #UberFiles ещё раз это доказали. Несмотря на постоянную (присказку Макрона. — ИноТВ) «в то же время»*, политический курс Эммануэля Макрона преследует одну цель, проходящую красной нитью: ставить частные интересы, часто иностранные, выше национальных.

«Досье Uber» раскрывает, что между 2014 и 2016 годами Эммануэль Макрон — в то время министр экономики — выступал в поддержку Uber перед правительством, напрямую общался с руководством компании и лично встречался с ним в своём кабинете. Елисейский дворец подтверждает эти факты, но указывает, что это были просто рабочие совещания:

КАНЦЕЛЯРИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ: Господин Макрон в качестве министра экономики неизбежно был вынужден проводить встречи со многими компаниями, которые участвовали в глубоких изменениях сферы услуг, происходивших в те годы. Он договаривался упростить эти процедуры, избавляясь от некоторых административных или нормативных препятствий.

Согласно расследованию, во многих странах мира Uber с помощью таких встреч получал активное лоббирование своих интересов, возможность использовать приложение для обмана полиции и ставил в опасность своих водителей. Компания отреагировала на эти обвинения: она заверила, что с тех пор изменилась, однако не захотела извиниться за своё прошлое.

Дата выхода в эфир 11 июля 2022 года.

* Фраза, которую часто использовал Эммануэль Макрон во время президентской гонки 2017 года, подчёркивая свою центристскую позицию (прим. ИноТВ).