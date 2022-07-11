Daily Mail – Трамп уверен — победа Байдена на выборах 2020 года была «математически невозможна»
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
По мнению Дональда Трампа, победа Байдена на президентских выборах 2020 года была «математически невозможна», пишет Daily Mail со ссылкой на новый документальный сериал, посвящённый последним месяцам пребывания семьи экс-президента США в Белом доме. В этом сериале бывший американский лидер также говорит, что та президентская гонка научила его быть очень недоверчивым.
AP
Экс-президент США Дональд Трамп заявлял, что победа Джо Байдена на президентских выборах 2020 года была «математически невозможна», пишет Daily Mail со ссылкой на новый документальный фильм канала Discovery+.
«Математически невозможно, чтобы он выиграл эти выборы», — говорит Трамп в этом трёхсерийном сериале.
Этот сериал, как отмечает издание, рассказывает о бывшем американском лидере и членах его семьи во время их противоречивых последних месяцев в Белом доме.
«Думаю, с выборами 2020 года я понял, что нужно быть очень недоверчивым», — говорит Трамп в третьем эпизоде.
В фильме также показано, как бывший президент ещё за несколько недель до выборов намекает на то, что президентская гонка будет несправедливой. Это, как пишет издание, «ложное утверждение» он затем неоднократно повторял в течение нескольких месяцев.
Британский режиссёр Алекс Холдер в ходе создания своей документальной ленты смог получить уникальный личный доступ не только к семье Трампа, но и к бывшему вице-президенту США Майку Пенсу. Холдер взял интервью как у последнего, так и у трёх старших детей Трампа.
Смотреть комментарии → Комментариев нет