Daily Mail – Трамп уверен — победа Байдена на выборах 2020 года была «математически невозможна»

По мнению Дональда Трампа, победа Байдена на президентских выборах 2020 года была «математически невозможна», пишет Daily Mail со ссылкой на новый документальный сериал, посвящённый последним месяцам пребывания семьи экс-президента США в Белом доме. В этом сериале бывший американский лидер также говорит, что та президентская гонка научила его быть очень недоверчивым.



AP

Экс-президент США Дональд Трамп заявлял, что победа Джо Байдена на президентских выборах 2020 года была «математически невозможна», пишет Daily Mail со ссылкой на новый документальный фильм канала Discovery+.

«Математически невозможно, чтобы он выиграл эти выборы», — говорит Трамп в этом трёхсерийном сериале.

Этот сериал, как отмечает издание, рассказывает о бывшем американском лидере и членах его семьи во время их противоречивых последних месяцев в Белом доме.

«Думаю, с выборами 2020 года я понял, что нужно быть очень недоверчивым», — говорит Трамп в третьем эпизоде.

В фильме также показано, как бывший президент ещё за несколько недель до выборов намекает на то, что президентская гонка будет несправедливой. Это, как пишет издание, «ложное утверждение» он затем неоднократно повторял в течение нескольких месяцев.



Британский режиссёр Алекс Холдер в ходе создания своей документальной ленты смог получить уникальный личный доступ не только к семье Трампа, но и к бывшему вице-президенту США Майку Пенсу. Холдер взял интервью как у последнего, так и у трёх старших детей Трампа.