 

Daily Mail – Трамп уверен — победа Байдена на выборах 2020 года была «математически невозможна»

11.07.2022, 22:52, Разное
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По мнению Дональда Трампа, победа Байдена на президентских выборах 2020 года была «математически невозможна», пишет Daily Mail со ссылкой на новый документальный сериал, посвящённый последним месяцам пребывания семьи экс-президента США в Белом доме. В этом сериале бывший американский лидер также говорит, что та президентская гонка научила его быть очень недоверчивым.


AP

Экс-президент США Дональд Трамп заявлял, что победа Джо Байдена на президентских выборах 2020 года была «математически невозможна», пишет Daily Mail со ссылкой на новый документальный фильм канала Discovery+.

«Математически невозможно, чтобы он выиграл эти выборы», — говорит Трамп в этом трёхсерийном сериале.

Этот сериал, как отмечает издание, рассказывает о бывшем американском лидере и членах его семьи во время их противоречивых последних месяцев в Белом доме.  

«Думаю, с выборами 2020 года я понял, что нужно быть очень недоверчивым», — говорит Трамп в третьем эпизоде.

В фильме также показано, как бывший президент ещё за несколько недель до выборов намекает на то, что президентская гонка будет несправедливой. Это, как пишет издание, «ложное утверждение» он затем неоднократно повторял в течение нескольких месяцев.
 
Британский режиссёр Алекс Холдер в ходе создания своей документальной ленты смог получить уникальный личный доступ не только к семье Трампа, но и к бывшему вице-президенту США Майку Пенсу. Холдер взял интервью как у последнего, так и у трёх старших детей Трампа.



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