 

СМИ: Байден выделит 100 миллионов долларов на палестинские больницы

11.07.2022, 22:30, Разное
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Во время своего ближневосточного турне президент США Джо Байден объявит о выделении 100 миллионов долларов на помощь палестинским больницам в Восточном Иерусалиме.
Администрация Байдена рассматривает этот шаг как самый важный итог визита американского президента на Ближний Восток в поддержку палестинцев. Портал сообщает, что руководство США запросило финансовую помощь для больниц у Катара, Саудовской Аравии, Катара и Израиля. ОАЭ пожертвовали 25 миллионов долларов больнице Макасседа в начале года и ранее выражали готовность помогать палестинским медицинским учреждениям. Байден не получил никакого ответа от других стран. Axios сообщает, что президент США хочет привлечь эти страны Персидского залива к ближневосточному урегулированию.

В ходе своего турне Байден, вероятно, посетит больницу Августа Виктория в Восточном Иерусалиме.

Администрация США также надеется, что “ситуация в регионе” изменится, и что нормализация отношений между арабскими соседями Израиля станет благом для палестинского народа.

Байден отправится в ближневосточное турне с 13 по 16 июля, в ходе которого он посетит Израиль (Западный берег реки Иордан) и Саудовскую Аравию (Саудовская Аравия). По данным Вашингтона, Байден встретится с “дюжиной” коллег из региона и из-за рубежа. Визит Байдена назначен на 13-14 июля.



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