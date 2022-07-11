 

Плохая погода привела Майкоп в состояние повышенной готовности

11.07.2022, 22:30, Разное
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Непогода, начавшаяся в воскресенье вечером, привела к введению режима повышенной готовности. Это произошло утром в понедельник в Майкопе, Республика Адыгея. Об этом рассказал мэр города Геннадий Микрофанов в своем Telegram-канале.
Ранее в Майкопе был зафиксирован крупный град до 20 мм. Затем последовал сильный ветер и ливневые дожди с грозами. За 20 минут на территории городского округа выпало 26,3 мм осадков. Это вызвало наводнение, падение деревьев и повреждение линий электропередач в городе.

“Сегодня состоялось заседание городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, на котором обсуждалась координация действий аварийных, коммунальных и других экстренных служб с целью снижения последствий сильных дождей с грозой и градом 10 и 11 июля”. Он написал, что было принято решение установить режим повышенной готовности для территории Майкопа.

Все коммунальные службы во взаимодействии с Главным управлением МЧС России, Республики Адыгея и управлением МЧС столицы мобилизовали все имеющиеся ресурсы и 10 июля работали в интенсивном режиме. Устранением стихии занимаются спасатели, которые откачивают воду с низменных и прилегающих территорий.

“Также продолжаются работы по восстановлению электроснабжения: из-за стихии частично нарушено электроснабжение в центральных и юго-восточных районах города. Без электроснабжения оставались 900 частных жилых домов и 20 многоквартирных домов. По состоянию на 7:00 утра по московскому времени понедельника электроснабжение было восстановлено во всех районах города. Продолжается работа по удовлетворению потребностей потребителей в частных домах. “Я поручил руководителям департаментов вести постоянный контроль за подачей электроэнергии, а также продолжить работу по расчистке поваленных деревьев, ливневой канализации и отводу поверхностных вод на территории нашего муниципалитета”, – сказал Митрофанов.

Центральная гидрометеорологическая служба РФ выпускает экстренное предупреждение при возникновении комплекса неблагоприятных явлений: сильные дожди, ливни, грозы и град, порывы ветра до 20-22 м/с. оно действует в Республике Адыгея до полуночи.

Источник: tass.ru



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