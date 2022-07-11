 

«Давай, гудбай»: Шнуров написал ироничную песню после запрета Беглова выступить в «Газпром-Арене»

11.07.2022, 22:30, Разное
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Группа «Ленинград» выступила с новой песней, в которой раскритиковала губернатора Северной столицы Александра Беглова. Произведение стало своеобразным ответом градоначальнику на его запрет выступить на «Газпром-Арене» на матче Суперкубка России.
Напомним, на матче между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» 9 июля вместо «Ленинграда» спела группа «Би-2». На этом настоял губернатор Беглов, не приняв во внимание, что музыканты против миротворческой миссии ВС РФ на Донбассе. СМИ отмечали, что «Би-2» получила солидный гонорар по личному согласованию градоначальника.

Этот факт группа «Ленинград» не смогла оставить без внимания и сочинила новую песню про Беглова. В ней Шнуров поет про то, сколько проблем свалилось на Петербург после прихода к власти нового главы. Произведение содержит множество колких высказываний в адрес градоначальника. Автор песен называет губернатора «жалким временщиком» и намекает на его скорую отставку.

«Ведь он (Беглов, прим. ред) тут ненадолго, а мы тут навсегда»;
«Давай, гудбай, любви народной похлебай»;
«Реформатор ****, жалкий временщик», — говорится в тексте песни.

Кроме того, в песне «Ленинград» обращает внимание на то, что с управленческими качествами Беглова долго удержаться на должности не получится.
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