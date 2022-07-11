 

Мнение: Получилось почти всё

11.07.2022, 22:07, Разное
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На бульварах столицы

Тут Прилепин в своем телеграм-канале изнылся, что в Москве, дескать, как-то маловато “зиг”, да и вообще пропаганды “наших парней на Донбассе”. Из-за этого, мол, наблюдается у москвичей нехватка патриотизма и еще не все записались добровольцами.

Ну вот, видимо, решили по-быстрому наверстать. Правда, костюмчик на “космонавте” почему-то американский; ну, видимо, трофейный.

Источник: Размышления вольного социолога



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