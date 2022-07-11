Мнение: Получилось почти всё



На бульварах столицы

Тут Прилепин в своем телеграм-канале изнылся, что в Москве, дескать, как-то маловато “зиг”, да и вообще пропаганды “наших парней на Донбассе”. Из-за этого, мол, наблюдается у москвичей нехватка патриотизма и еще не все записались добровольцами.

Ну вот, видимо, решили по-быстрому наверстать. Правда, костюмчик на “космонавте” почему-то американский; ну, видимо, трофейный.