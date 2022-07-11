Минобороны: Украинские боевики хотят взорвать лицей с мирными жителями в Славянске

Украинские националисты заминировали лицей в Славянске и планируют его взорвать, чтобы обвинить ВС РФ в гибели людей, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, «достоверно установлено, что в Славянске Донецкой народной республики украинскими националистами готовится очередная циничная провокация с гибелью мирного населения для обвинения российских Вооруженных сил в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам», передает ТАСС.

«С этой целью в здании профессионального аграрного лицея на улице Науки под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживаются жители близлежащих жилых кварталов. При этом здание заминировано, и боевики планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в городе», – сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию.

Ранее Мизинцев заявил, что украинские боевики заминировали обочину автодороги под Кривым Рогом и намеренно не сообщили об этом местным жителям.

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