 

Минобороны: ВСУ и наемники разместили артиллерию в университете в Харькове

11.07.2022, 22:05, Новости дня
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Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) и польские наемники разместили артиллерию и РСЗО в здании университета в Харькове, не эвакуировав людей из соседних зданий, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Харькове в помещениях национального технического университета на улице Полтавский шлях базируются подразделения ВСУ и польские наемники, размещена артиллерия и РСЗО, при этом эвакуация жителей из близлежащих домов умышленно не проводилась», – сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию, передает ТАСС.

Ранее Мизинцев заявил, что украинские боевики заминировали обочину автодороги под Кривым Рогом и намеренно не сообщили об этом местным жителям.

До этого он также заявил, что украинская сторона использует учебные заведения в Сумской области и ДНР для размещения опорных пунктов и складов оружия.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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