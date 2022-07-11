 

После ДТП с каршерингом в Люберцах погибли два пешехода, пострадал ребенок

11.07.2022, 22:05, Новости дня
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В Люберцах произошло ДТП с участием машины каршеринга, в результате два пешехода скончались, пострадала девочка 14 лет, сообщила прокуратура Московской области.

В результате ДТП трое пострадавших были госпитализированы. Двое из них скончались. Указывается, что «несовершеннолетняя находится на амбулаторном лечении», передает РИА «Новости».

Водитель каршеринга выехал на встречную полосу на красный сигнал светофора и сбил трех человек, которые переходили дорогу по переходу, среди них была 14-летняя девочка. После этого машина каршеринга врезалась в припаркованное у остановки такси. Открыто уголовное дело по части 1 статьи 264 УК, сообщила глава пресс-службы ГУМВД РФ по Московской области Татьяна Петрова.

«У водителя каршеринга перед ДТП помутнело в глазах, а очнулся он, когда уже влетел в такси. Об этом нам сообщил источник. Сам водитель 1975 года рождения. Он – уроженец Сургута, а в Москве живет с 2015 года. Работает в компании своей супруги, которая занимается развозом продуктов. У семьи трое детей», – передает 360tv.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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