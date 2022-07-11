 

Мнение: Газовая мораль

11.07.2022, 21:58, Разное
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Газовая мораль

Я не знаю, запустится или нет СП-1 22 июля. Но очень хорошо знаю, почему противник ревет дурниной на все голоса, что не запустится: на нашем месте он поступил бы только так, ни единой секунды не колеблясь. А если бы мы были зависимы от противника по зерну и удобрениям, он воспользовался бы и этими зависимостями, переполняя свои первые полосы излияниями радости, как русским теперь будет нечего жрать и как они нас будут морить до самой капитуляции.
Это я совершенно не про СП-1. Это я, пользуясь данной оказией, лишний раз про то, что наш глобальный противник отличается от укров не степенью людоедства, а только его характером. И держать это обстоятельство в памяти хорошо бы каждому и в повседневном режиме.

https://t.me/politadequate/6565

Разумеется, если бы у США была бы условная возможность отрезать РФ от какого-то критически значимого для экономики РФ ресурса (чего-то идентичного газу, который критически важен для германской экономики), то они конечно это сделали безотносительно ущерба для народов России, а шайка вассалов одобрила бы это с улюлюканьем.
И столь же очевидно, что когда Россия даже частично потрогала подобный механизм, сразу начинаются рассказы про "использование энергии как оружия", "газовый шантаж Европы", "удар по зеленой экономике" и "нарушение контрактных обязательств. Готтентотская мораль, которая господствует в США, очевидным образом мультиплицируется в зависимых от США странах и местных элитах, которые неосознанно понимают лишь язык принуждения и пытаются также вести себя в отношении стран и народов не входящих в "золотой миллиард".

Возьмем тот же газ. В свое время, Дональд Трамп заставил Меркель согласится на строительство терминалов для американского СПГ. Германия этого не хотела, но ей таким образом пришлось оплатить свою военно-политическую зависимость. И для них это нормально – почуяв тяжесть хозяйского сапога, европейская фронда стремительно улетучивается. И Европа с этим смирилась.

Но совсем нельзя смириться с тем, когда "варварская Россия" начинает к чему-то Европу принуждать. И что самое страшное, особенно с мировоззренческой точки зрения, принуждает успешно, как это ярко показал эпизод с турбинами "Сименс".

И теперь, Европа уже ожидает от "Газпрома", что тот после окончания ремонтных работ запустит "Северный поток". В текущих реалиях, выкручивать газовые яйца Европа это нормально, особенно если эта критическая уязвимость очевидна. И прекращать подобное давление пока не решены вопросы блокады Калининграда, блокады Шпицбергена и т.п. вопросы, было бы предельно странно. Старый формат отношений с Европой умер. Новый еще не сформирован. Принуждение Европы к осознанию энергетической реальности это прежде всего шаг к выстраиванию будущего формата сосуществования.

Источник: Colonel Cassad



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