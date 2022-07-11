Жесткое столкновение двух такси в Волгограде попало на видео

Накануне в Волгограде на пересечении Академической и Козловской улиц столкнулись два автомобиля такси. ДТП попало на видео.

В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что водитель машины Kia Rio, выезжая на перекресток, не предоставил преимущество и врезался в автомобиль

Hyundai Solaris. Последний из-за сильного удара опрокинулся на крышу.

Несмотря на то, что столкновение в Ворошиловском районе Волгограда было сильным, медицинская помощь людям, находящимся в машинах, не потребовалась. Пострадавших нет.