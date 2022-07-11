Мнение: Турбину вернули, СПГ-заводы горят, французы хитрят

1. Немцы долго выбирали между газом и неонацистами, но всё же выбрали в итоге газ. Эпопея с газовой турбиной от «Северного потока», которая застряла на ремонте в Канаде и которую канадцы отказывались возвращать из-за санкций, кажется, подходит к концу. Цитирую Павла Шипилина (ссылка):



Довольно забавно наблюдать за мучениями Канады, которая после нескольких недель переговоров вынуждена вернуть «Газпрому» оборудование для «Северного потока». «Турбина, проходившая ремонт на заводе Siemens в Монреале, будет отправлена в Германию, правительство которой затем передаст ее России. Косвенный процесс позволит Канаде заявить, что она не отказалась от санкций, — пишет The Globe and Mail.

«Украинское правительство и Украинский канадский конгресс выступили против этого шага, заявив, что он пойдет на пользу режиму президента России Владимира Путина и подорвет приверженность Канады полномасштабным санкциям против России», — напоминает канадское издание.

Не помогло — немцы оказались настойчивы. Олафу Шольцу и его команде совсем не улыбается перспектива заморозить собственное население предстоящей зимой. Хотя, с точки зрения Киева, это лишь малая жертва, которую Германия обязана принести нэньке.

На Украине, которая пыталась уговорить дружественную Канаду оставить пресловутую турбину у себя, сделка была объявлена не только зрадой, но и предательством. Канада обманула Украину, считает «Европейская правда». Еще 22 июня министр энергетики Герман Галущенко написал главе Министерства природных ресурсов Канады Джонатану Уилкинсону письмо, в котором уговаривал не возвращать турбины в Европу. Но тот, как известно, мольбам не внял — Канада вошла в положение Германии, а не Украины

4 июля несколько банкиров на фоне сокращения поставок газа из России спрогнозировали массовый дефолт в ФРГ. А буквально вчера Шольц объяснил, в чем проблема: «Мы обеспокоены безопасностью нашего энергоснабжения. Так будет в течение следующих нескольких недель, месяцев и лет», — сказал он в видеообращении, опубликованном на сайте правительства.

2. США и Евросоюз продолжают ползти по чёрной полосе неудач. Техногенные катастрофы одна за другой мешают нарастить производство и экспорт демократического сжиженного газа, мешают заменить авторитарный российский газ на европейском рынке. Блогер genby пишет (ссылка):



9 июля был взорван второй завод СПГ в США. На этот раз в Оклахоме, в Медфорде. Американцы утверждают что причина пожара неизвестна. Первый завод СПГ – Freeport LNG – был взорван ровно месяц назад, 8 июня.

Навряд ли в этом году США и Европе получится сбить цены на газ (и в целом на энергию). Возможно, цены снизятся, когда западная экономика начнёт резко падать из-за энергокризиса, и спрос сократится.

3. В то время как на словах Европа отказывается от российских углеводородов, Франция по-тихому закупает огромные объёмы российского СПГ. Иначе французская экономика, подорванная отключением АЭС на ремонт, может не выдержать (ссылка):

Франция стала крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа. Об этом говорится в исследовании финского аналитического Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

На втором месте по количеству импорта российского СПГ находится Бельгия. При этом финские аналитики подчеркнули, что речь идет о спотовых сделках, а не долгосрочных контрактах на поставку. По словам специалистов, это означает, что власти данных стран приняли осознанное решение использовать российское топливо.

Как поясняет немецкая газета Die Welt, в настоящее время Франция испытывает проблемы в сфере энергетики. В частности, по техническим причинам приостановили работу многих АЭС. В то же время в стране функционируют четыре терминала для приема СПГ.

Основная атака США и проамериканских зелёных диверсантов в Европе направлена на Германию. Если не считать восточноевропейских лимитрофов, именно немецкая экономика может сильнее всего пострадать от нынешнего кризиса. США видят в Германии конкурента и потому хотят её ослабить.

Однако ослабление Германии может привести к усилению роли Франции. Французы проявляют несколько больше самостоятельности и не так зажигательно пляшут под дудку Госдепа, как немцы. Если они смогут решить проблему с АЭС и запастись русским газом, Франция получит шанс выйти из кризиса в гораздо лучшей форме, чем Германия. Макрон как политик явно сильнее немецкого тюфяка, так что, возможно, нынешний Еврорейх будет морфировать в сторону новой Французской империи.