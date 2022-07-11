Солнце, море, песок и солнцезащитный крем: как не повредить украшения на отдыхе

Море, солнце, песок и солнцезащитный крем – все это является ключевыми составляющими идеального отдыха, но все это также может привести к повреждению ваших украшений.

Если хочется носить свои любимые драгоценные украшения и бижутерию во время отдыха, то стоит предпринять определенные шаги по уходу за ними. Это позволит не беспокоиться относительно того, что металл или камни потускнеют.

Вот несколько достаточно простых вещей, которые стоит сделать, чтобы защитить вещи от солнцезащитного крема, пота, духов и многого другого во время отпуска.

Защита от соленой воды и хлора

Соленая вода и хлор являются агрессивными химическими веществами, которые могут спровоцировать эрозию. Воздействие этих веществ может ослабить драгоценный металл и привести к поломке украшений.

Чтобы очистить свои любимые изделия, нужно использовать теплую мыльную воду и мягкую щетку. Однако никогда не нужно погружать украшения в воду. Но предварительно нужно изучить состав моющего средства, чтобы в его составе не было агрессивных химических веществ.

После того как все будет готово, нужно просто промыть свои кольца, цепочки и браслеты в чистой воде, а затем промокнуть сухой и мягкой тканью.

Этот метод позволит удалить любое загрязнение, не вызывая при этом дальнейшего повреждения.

Лучше всего не надевать свои загрязнения во время купания в море или же бассейне.

Держаться подальше от солнца

Солнечный свет придает украшениям дополнительное сияние, но при этом они нуждаются в защите от ультрафиолета, точно так же как и наши кожные покровы.

Кроме того, нужно следить за тем, чтобы кольца, цепочки и браслеты не подвергались воздействию естественного солнечного света или же тепла.

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Это может спровоцировать обесцвечивание украшений или даже привести к довольно быстрой порче ювелирных изделий.

Это значит, что нужно снимать украшение тогда, когда мы загораем или находимся на солнце в течение длительного времени.

Использовать пластиковый пакет с зип-застежкой

Помимо использования специальной шкатулки с подкладкой можно также хранить украшения в пакете с застежкой.

Это поможет защитить ювелирные изделия от спутывания и царапин, а также уменьшит воздействие воздуха, который может ухудшить качество камней и металла.

Не оставлять в ванной

Не стоит никогда оставлять украшения в ванной комнате. Это связано с тем, что влажность способствует окислению. Это приводит к тому, что украшения утрачивают свой цвет и блеск.