Франция испытывает дефицит горчицы

По сообщению телеканала BFMTV, рестораны Лиона, третьего по величине города Франции, испытывают острую нехватку горчицы. Эксперты связывают это с засухой в Канаде и конфликтом в Украине.

Ребекка Гийон, владелица ресторана Le petit Bouchon, рассказала, что из-за отсутствия горчицы к блюдам приходится подавать специальную колбасу “андуй”. Она предупредила, что если ситуация не изменится, то обедающие могут быть вынуждены есть ее вместе с другими приправами, такими как майонез и кетчуп.

Дэвид Тапьеро, ресторатор, заявил, что в его заведении все сотрудники придерживаются строгой политики жесткой экономии горчицы. Его также озадачивает ее нехватка.

“Я видел, что в Монако полно горчицы. Почему в Монако горчица есть, а во Франции нет? Он сказал, что считает это спекуляцией.

За последние несколько месяцев цена на горчицу во Франции выросла по меньшей мере на 9 процентов. Основная причина? Прошлогодняя жара, которая “сожгла” урожай горчицы в Канаде, которая является главным мировым производителем. РФ и Украина были вторым и третьим крупнейшими экспортерами горчицы. Сейчас эти страны являются третьим и четвертым крупнейшими экспортерами горчицы.

Франция, на которую приходится половина европейского производства горчицы, столкнулась с трудностями в выращивании этой культуры после запрета на пестициды. Канал предупреждает, что те, кто думает, что сможет быстро решить “горчичный кризис”, ошибаются.

Источник: ria.ru