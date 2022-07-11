Дата выборов была объявлена спикером парламента Шри-Ланки

Махинда Япа Абейвардена, спикер парламента Шри-Ланки, заявил в понедельник, что лидеры политических партий страны на общем собрании решили выбрать 20 июля в качестве даты выборов нового президента страны парламентом. Об этом пояснила онлайн-версия газеты Daily Mirror.

“Лидеры партий решили, что они изберут нового президента путем голосования в парламенте 20 июля в соответствии с положениями Конституции”, – заявил спикер парламента, которого цитирует газета.

Махинда Япа Абейвардена сообщил, что было принято решение созвать парламент 15 июля и проинформировать депутатов о вакантной должности президента, как того требует конституция страны.

Он заявил, что кандидатуры на пост президента будут объявлены 19 июля, а 20 июля состоится голосование, на котором будет избран новый президент.

Газета сообщила, что лидеры партий решили сформировать общепартийное правительство с новым президентом.

В обычных условиях президент Шри-Ланки избирается на 5-летний срок на всеобщих выборах. Однако для досрочной смены президента при определенных обстоятельствах (например, когда президент уходит в отставку до окончания срока своих полномочий) конституция страны предусматривает механизм избрания нового президента на оставшийся срок полномочий бывшего президента через парламентские выборы.

Источник: ria.ru