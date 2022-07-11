Премьер-министр Франции не исключила возможности того, что Россия может полностью прекратить поставки газа в Европу

Элизабет Борн, премьер-министр Франции, не исключила, что РФ может прекратить все поставки газа в Европу. Глава французского правительства сделала это заявление в понедельник на заседании Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции.

Газпром заявил, что был вынужден сократить поставки газа по “Северному потоку”, чтобы выполнить свой план. Это произошло из-за несвоевременного возврата компанией Siemens газоперекачивающего агрегата. После ремонта Siemens выявил технические неполадки в двигателях. Siemens утверждает, что одна газовая турбина Nord Stream не может быть возвращена из Монреаля в Германию, поскольку она была повреждена в результате канадских санкций.

На компрессорных станциях “Портовая” было разрешено качать только три агрегата. Nord Stream смог прокачать на 40% меньше своей максимальной мощности. В результате поставки в Германию, которая пытается заполнить свои газовые хранилища до отказа к зиме, значительно сократились.

Немецкие власти ранее сомневались, что столь резкое сокращение поставок было вызвано техническими причинами. Берлин считает, что поток возобновится в полном объеме, как только турбина снова заработает и все годовые работы на газопроводе будут завершены к 21 июля.

Тим Макфи, пресс-секретарь Европейской комиссии, заявил в понедельник в Брюсселе, что снятие Канадой турбины с “Северного потока” не нарушает санкций ЕС против России. Они не распространяются на оборудование, используемое для транзита газа.

Позиция России

Дмитрий Песков (пресс-секретарь президента России), комментируя обеспокоенность ЕС по поводу предполагаемого возможного прекращения поставок газа по “Северному потоку”, заявил, что РФ “была и остается очень надежным поставщиком” энергоресурсов.